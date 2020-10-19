Топ-модель по-украински: участница реалити Юлия Биньковская впервые стала мамой

Бэби-бум среди звезд реалити-шоу продолжается! В день премьеры «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале Юлия Биньковская родила сына.

Вслед за участницами реалити «Від пацанки до панянки» Алиной Шевченко и Владой Роговенко первенца родила длинноногая Клео, она же Юлия Биньковская, из третьего сезона «Топ-модели по-украински».

Как и вся Украина, я готовилась 16 октября к просмотру премьеры СТМПУ. Но в ночь с 15 на 16-е что-то начало резать внизу живота, я сначала даже не поняла, что это схватки, - поделилась Юлия. - Уже в 12 утра я отправилась в больницу. Рожала в обычном роддоме в Луцке, где родился практически весь город, и где давно работают проверенные врачи.

Участница «Топ-модели по-украински» Юлия Биньковская / пресс-служба Нового канала

Работой врачей девушка очень довольна - они поддерживали ее и во всем помогали. А вот сами роды были болезненными.

Рожала сама, кесарево сечение не делали, чтобы сохранить фигуру. Если честно, думала, что умру - так было больно! Не знаю, как меня выдержали врачи, потому что я орала, как бешеная, - отметила выпускница модельного реалити. - Кстати, когда ехала в роддом, думала, что не буду кричать во время родов. Не понимала, почему все это делают. Сейчас вспоминаю эти мысли со смехом.

У Юлии и ее парня Антона родился сын весом 3,8 кг и ростом 52 см. И мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Девушка привыкает к новому статусу и учится ухаживать за ребенком.

В роддоме малышу каждый день меняли памперсы, подмывали, переодевали. А я смотрела и училась. Уже дважды сама поменяла памперс, вроде получилось, - улыбается Биньковская. - Дома мне будут помогать мама и Антон. Антон, правда, пока что боится даже взять сына на руки, но ничего - научится.

Участница «Топ-модели по-украински» Юлия Биньковская / пресс-служба Нового канала

Пока Клео познает все прелести материнства, вы можете посмотреть, как ее бывшие соперницы по модельному реалити сражаются за победу в Суперсезоне.

Напомним,