Братья по крови в цифрах: чего ждать от 2 сезона

Братья по крови в цифрах: чего ждать от 2 сезона

19 октября в 21:30 на телеканале 2+2 состоится премьера 2 сезона детектива «Братья по крови».

В центре сюжета – сводные братья Киреевы, которым приходится работать в одном отделе полиции, несмотря на разногласия и постоянные конфликты.

События второго сезона разворачиваются сразу после трагического взрыва, в котором пострадали братья Киреевы и их друзья. Пережив потерю близких людей, команда уголовного розыска пытается вернуться к нормальной жизни и продолжить расследовать преступления, но их ждут сюрпризы – смена руководства и появление в отделе нового судмедэксперта.

TV.UA собрал главные цифры про новый сезон любимого детектива Братья по крови..

12 серий будет в продолжении «Братьев». Помимо главной линии – расследования взрыва – братья Киреевы возьмутся за самые запутанные и сложные преступления, с которыми сталкивается отдел уголовного розыска.

Сразу 2 новых главных героя! К отделу уголовного розыска присоединится патологоанатом Кристина – амбициозная, веселая и авантюрная девушка, которая готова пойти на риск ради общего дела. Роль досталась актрисе Анне Васильевой.

А самого неоднозначного героя – военного ученного с темным прошлым – сыграет Александр Пожарский. Причастен ли его персонаж к взрыву, узнаем не сразу, но сценаристы обещают, что развязка этой истории зрителей точно удивит.

Более 90 локаций объехала съемочная группа во время работы над проектом. Среди них: бары, спортклубы, частные дома и квартиры, больницы, морг и даже уже недействующее СИЗО. Динамичные экшен-сцены, погони, перестрелки и драки снимали на открытых территориях, в ангарах, а также на трасах и заброшенных заводах.

1 скейт понадобился для съемок детектива. Специально для роли актриса Анна Васильева научилась не только кататься на скейтборде, но даже делать трюки. Также для того, чтобы подчеркнуть своенравный характер героини, Васильева решилась на смену имиджа и остригла волосы.

Напомним, в сериале сыграли Эрик Абрамович, Сергей Деревянко, Анна Васильева, Александр Пожарский, Наталия Бабенко, Петр Крылов, Федор Гуринец, Виктор Сарайкин и др.