Братья по крови: когда выйдет 2 сезон сериала?

1 октября 2020 19:18 Александр Кива
Братья по крови: когда выйдет 2 сезон сериала?
Братья по крови: когда выйдет 2 сезон сериала?
пресс-служба

Стала известна дата премьеры продолжения сериала «Братья по крови»

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19 октября в 21:30 на телеканале 2+2 состоится премьера второго сезона детективного сериала «Братья по крови» про расследования сводных братьев Киреевых, которым приходится работать бок о бок в одном отделении полиции, несмотря на взаимную неприязнь и разные взгляды.

«Братья по крови-2» – это продолжение остросюжетного детектива, события которого разворачиваются после трагического взрыва, в котором пострадали братья Киреевы и их друзья. Пережив потерю близких людей, команда уголовного розыска пытается вернуться к нормальной жизни и продолжить расследования преступлений, но их ждут сюрпризы – смена руководства и появление в отделе нового судмедэксперта. Кроме того, Максу Кирееву не дает покоя один вопрос – кто и почему желал им смерти. Цепляясь за мельчайшие улики, он узнает, что враги намного опаснее, чем ему казалось, а в их руках сверхмощное оружие, которое угрожает всему человечеству.

«Сценарий второго сезона был книгой, от которой не хотелось отрываться! Огромное количество экшена, неожиданные повороты, которых совсем не ждешь! Мой герой, Максим Киреев, на фоне запутанных преступлений и полного бардака в уголовном отделе пытается восстановить справедливость и наказать виновных. Из наглого и инфантильного парня он превращается в циничного, но заботливого брата. И все это пропитано слоем отменного юмора! В общем, я сам жду премьеру сериала», – комментирует Эрик Абрамович, главный актер детектива.  

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В ролях: Эрик Абрамович, Сергей Деревянко, Наталия Бабенко, Петр Крылов, Федор Гуринец, Виктор Сарайкин, Зоряна Марченко. Также к основному актерскому составу присоединились Анна Васильева и Александр Пожарский.

Во втором сезоне «Братьев по крови» планируется 12 серий. Во время съемок сериала было задействовано более 90 локаций, среди них: больницы, уже недействующие заводы и СИЗО, бары, морг, спортклубы, частные дома, киностудия, улицы Киева и др.

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