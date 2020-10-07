5 неочевидных фактов о культовом сериале «Кости»

Премьера американского сериала «Кости» состоялась 15 лет назад, но до сих пор каждая серия детектива собирает у экранов миллионы зрителей по всему миру.

Сериал снят по циклу детективных романов американской писательницы и судебного антрополога в одном лице Кети Райкс. Она также является продюсером сериала «Кости». Кафе «The Royal Diner», куда главные герои Бут и Бреннан заходят расслабиться после работы, не выдуманная локация. Ресторанчик существует на самом деле и находится в Вашингтоне. Интерьеры Института, в котором работают герои, были специально построены на студии «20th Century Fox». Эрик Милиган, сыгравший самого младшего сотрудника команды доктора Бреннан, в жизни старше актрису Эмили Дешанель на два года! За время съемок Эмили Дешанель, сыгравшая доктора Бреннан, родила двоих сыновей. По счастливой случайности, когда актриса находилась в положении, ее экранная героиня также была беременна.

Самые интересные факты про легендарный детектив – в подборке от TV.UA.

Напомним, по сюжету сериала «Кости» спецагент ФБР Сили Бут и команда антропологов во главе с доктором Темперанс Бреннан расследует дела, где после от тела убитого остались только кости. В ролях: Эмили Дешанель, Дэвид Бореаназ, Микаэла Конлин, Ти-Джей Тайн, Тамара Тейлор и другие.

Смотрите все сезоны многосерийного детектива «Кости» с понедельника по четверг в 22:30 на канале 2+2.