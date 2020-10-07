5 неочевидных фактов о культовом сериале «Кости»
7 октября 2020 16:55
5 неочевидных фактов о культовом сериале «Кости»
пресс-служба
Премьера американского сериала «Кости» состоялась 15 лет назад, но до сих пор каждая серия детектива собирает у экранов миллионы зрителей по всему миру.
- Сериал снят по циклу детективных романов американской писательницы и судебного антрополога в одном лице Кети Райкс. Она также является продюсером сериала «Кости».
- Кафе «The Royal Diner», куда главные герои Бут и Бреннан заходят расслабиться после работы, не выдуманная локация. Ресторанчик существует на самом деле и находится в Вашингтоне.
- Интерьеры Института, в котором работают герои, были специально построены на студии «20th Century Fox».
- Эрик Милиган, сыгравший самого младшего сотрудника команды доктора Бреннан, в жизни старше актрису Эмили Дешанель на два года!
- За время съемок Эмили Дешанель, сыгравшая доктора Бреннан, родила двоих сыновей. По счастливой случайности, когда актриса находилась в положении, ее экранная героиня также была беременна.
Смотрите все сезоны многосерийного детектива «Кости» с понедельника по четверг в 22:30 на канале 2+2.