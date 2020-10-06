Канал СТБ и Star Media готовят ряд новых 4-серийных мелодрам
Этой осенью зрители СТБ увидят четыре новых мелодрамы, которые снимает для телеканала кинокомпания Star Media. Каждая будет состоять из четырех серий.
«Любовница в наследство»
Последние пятнадцать лет Татьяна жила в уверенности, что все радости в ее жизни навсегда и никуда никогда не денутся: любимый муж-бизнесмен, достаток, размеренный быт и неспешное течение будней. Но одним погожим вечером ей сообщили, что Олег погиб, упав с крыши офисного здания. После этой потери у Татьяны открываются глаза на многие вещи. Оказывается, мебельный бизнес супруга не такой уж и успешный, их дом заложен, и его хочет забрать инвестор за долги. Но самое ужасное — у Олега, как бы это фантастически не звучало, есть вторая жена, причем она в положении и претендует на наследство «своего» благоверного. По закону жанра, здесь и начинает происходить самое интересное...
В ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемий Егоров, Катерина Вайвала, Владимир Лилицкий, Алена Тимкова, Сергей Комаровский, Карен Варданян, Александр Катунин, Яна Смоленцева, Валерий Рождественский, Александр Бондарук, Евгений Топчий и др.
Режиссер-постановщик: Александр Будённый.
«Второй шанс на первую любовь»
В главных ролях: Виталий Кудрявцев, Валерия Шкирандо, Дмитрий Сарансков.
Режиссер-постановщик: Владимир Янощук.
«Одно сердце на двоих»
Молодая и замужняя Рита счастлива в браке и на работе. Она мечтает родить, но ей запрещают беременеть врачи – с детства у Риты болезнь сердца, которая прогрессирует, и жить полноценной счастливой жизнью девушка сможет лишь после пересадки органа. Однажды Рита узнает, что муж ей изменяет, а его любовница от него беременна. От новости Рите становится плохо, ее забирает скорая. В ту же больницу привозят женщину, которой констатировали смерть мозга в результате несчастного случая, но ее сердце живет и может быть пересажено. Отец Риты, бывший следователь, уговаривает Кирилла, убитого горем мужа, отдать орган женщины для трансплантации, пообещав расследовать обстоятельства несчастного случая. Во время следствия он приходит к выводу, что это был вовсе не несчастный случай... Операция проходит успешно, но теперь Рита начинает видеть странные сны о детях, которые умоляют о помощи. Она находит семью своего донора. После знакомства с Кириллом и его детьми Рита решает помочь им оправиться от потери и постепенно влюбляется в мужчину, а к детям привязывается. Но признаться в том, чье сердце ей досталось, не решается. Правда неизбежно всплывет. Сможет ли сердце, которое любит, простить такое?
В ролях: Вера Шпак, Алексей Морозов, Анна Иванова, Гордей Дзюбинский, Виктор Сарайкин, Константин Войтенко, Светлана Зельбет, Наталья Калатай и др.
Режиссер-постановщик: Роман Бровко.
«Любовь на реабилитации»
В главных ролях: Анна Кузина, Павел Вишняков, Евгения Треско, Сергей Деревянко, Алексей Нагрудный и др.
Режиссер-постановщик: Алина Чеботарева.
Напомним,