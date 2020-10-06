Канал СТБ и Star Media готовят ряд новых 4-серийных мелодрам

Этой осенью зрители СТБ увидят четыре новых мелодрамы, которые снимает для телеканала кинокомпания Star Media. Каждая будет состоять из четырех серий.

«Любовница в наследство»

Все четыре истории – о женщинах, на судьбы которых выпало немало испытаний. Они проходят через боль, разочарование и даже проблемы со здоровьем, но ни одна не намерена упасть духом и перестать бороться за свое счастье.

Последние пятнадцать лет Татьяна жила в уверенности, что все радости в ее жизни навсегда и никуда никогда не денутся: любимый муж-бизнесмен, достаток, размеренный быт и неспешное течение будней. Но одним погожим вечером ей сообщили, что Олег погиб, упав с крыши офисного здания. После этой потери у Татьяны открываются глаза на многие вещи. Оказывается, мебельный бизнес супруга не такой уж и успешный, их дом заложен, и его хочет забрать инвестор за долги. Но самое ужасное — у Олега, как бы это фантастически не звучало, есть вторая жена, причем она в положении и претендует на наследство «своего» благоверного. По закону жанра, здесь и начинает происходить самое интересное...

В ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемий Егоров, Катерина Вайвала, Владимир Лилицкий, Алена Тимкова, Сергей Комаровский, Карен Варданян, Александр Катунин, Яна Смоленцева, Валерий Рождественский, Александр Бондарук, Евгений Топчий и др.

Режиссер-постановщик: Александр Будённый.

«Второй шанс на первую любовь»

Второй шанс на первую любовь / пресс-служба канала Украина

Ирине всего пятнадцать, а у нее уже так много секретов. Она скрывает, что ее всегда и во всем безупречная мать тихо спивается. Еще год назад мать Ирины работала в НИИ и была уважаемым человеком, но НИИ закрылся, и матери пришлось стать швеей-надомницей. Новую работу она ненавидит, личную жизнь устроить не удается, и женщина пьет от безысходности. Девочке все чаще приходится выполнять заказы за мать. Впрочем, Ирина не жалуется – ей нравится эта работа, и у нее очень хорошо получается. Но самый большой секрет Ирины – это ее первая любовь. Возлюбленный – Михаил Доманский – ожившая девичья мечта: красив, умен и отпрыск богатых родителей. Их роман приходится держать в тайне, потому что родители Михаила – ужасные снобы. Но рано или поздно все тайное становится явным, и об отношениях Михаила и Ирины узнают его родители, наводят справки об избраннице сына и приходят в ужас! Ирина – дочь алкоголички. Очень быстро Доманские отсылают сына в Англию. Так быстро, что у парня даже нет времени попрощаться…

В главных ролях: Виталий Кудрявцев, Валерия Шкирандо, Дмитрий Сарансков.

Режиссер-постановщик: Владимир Янощук.

«Одно сердце на двоих»

Одно сердце на двоих / пресс-служба канала Украина

Молодая и замужняя Рита счастлива в браке и на работе. Она мечтает родить, но ей запрещают беременеть врачи – с детства у Риты болезнь сердца, которая прогрессирует, и жить полноценной счастливой жизнью девушка сможет лишь после пересадки органа. Однажды Рита узнает, что муж ей изменяет, а его любовница от него беременна. От новости Рите становится плохо, ее забирает скорая. В ту же больницу привозят женщину, которой констатировали смерть мозга в результате несчастного случая, но ее сердце живет и может быть пересажено. Отец Риты, бывший следователь, уговаривает Кирилла, убитого горем мужа, отдать орган женщины для трансплантации, пообещав расследовать обстоятельства несчастного случая. Во время следствия он приходит к выводу, что это был вовсе не несчастный случай... Операция проходит успешно, но теперь Рита начинает видеть странные сны о детях, которые умоляют о помощи. Она находит семью своего донора. После знакомства с Кириллом и его детьми Рита решает помочь им оправиться от потери и постепенно влюбляется в мужчину, а к детям привязывается. Но признаться в том, чье сердце ей досталось, не решается. Правда неизбежно всплывет. Сможет ли сердце, которое любит, простить такое?

В ролях: Вера Шпак, Алексей Морозов, Анна Иванова, Гордей Дзюбинский, Виктор Сарайкин, Константин Войтенко, Светлана Зельбет, Наталья Калатай и др.

Режиссер-постановщик: Роман Бровко.

«Любовь на реабилитации»

Любовь на реабилитации / пресс-служба канала Украина

Лучший реабилитолог страны Екатерина каждого пациента удачно ставит на ноги, хотя сама ходит с палочкой. Двадцать лет назад ее сбил на водном скутере молодой мажор. Екатерина выздоровела, но в результате травмы страдает от боли. Она посвятила жизнь работе. У Екатерины нет веры в то, что кто-то влюбится в нее хромую. Однажды на реабилитацию приходит VIP-пациент, меценат Влад. Екатерина узнает мажора, который сломал ей жизнь, но не говорит ему об этом. Сам Влад ни о чем не догадывается. Под наблюдением Екатерины он быстро восстанавливается и очень ей благодарен. За девушкой начинает ухаживать Егор, отец пациентки-гимнастки. Екатерина тает и позволяет себе влюбиться. Изменения в Екатерине замечает и Влад, который постепенно тоже дает волю чувствам… Сможет ли он реабилитироваться в глазах Екатерины за то, что совершил с ее жизнью двадцать лет назад?

В главных ролях: Анна Кузина, Павел Вишняков, Евгения Треско, Сергей Деревянко, Алексей Нагрудный и др.

Режиссер-постановщик: Алина Чеботарева.

Напомним,