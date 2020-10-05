Канал СТБ готовит фильм-драму "МАМА", события которого разворачиваются на оккупированном Донбассе

5 октября 2020 13:00 Юлия Крутиева
Канал СТБ готовит фильм-драму
Канал СТБ готовит фильм-драму "МАМА", события которого разворачиваются на оккупированном Донбассе
пресс-служба

Телеканал СТБ и компания "Основа Фильм Продакшн" приступили к съемкам 4-серийной драмы "МАМА". Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на 2021 год.

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У каждого героя, который защищает Украину на этой войне, есть мама. Проект «МАМА» демонстрирует собирательный образ всех матерей войны. Главная героиня фильма Нина Петровна живет с семьей в Житомире. В тот момент, когда ее сын Виталий Швыдченко ушел добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирной жизни Нины Петровны поселилась война. В один из обычных дней она узнает, что Виталий оказался в плену. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка – отправиться самостоятельно на его поиски. Нине Петровне предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ для матери – жив ли ее ребенок.

К сожалению, мы живем во время войны, и поэтому страна находится в двух реальностях. Там, на востоке страны, нас защищают наши лучшие парни, наши герои. По нам стреляют патронами и искаженной информацией. Острота ощущения войны, которая была характерна нам в 2014 – 2015 годах, сегодня притупилась, мы научились жить с этой войной. Но тысячи мам потеряли своих детей, тысячи – ждут или ищут их. Когда ты живешь на мирной территории, своей жизнью, может казаться, что война тебя не касается, что она где-то далеко. Нет, она касается каждого, – рассказывает автор идеи и креативный продюсер Валентина Руденко. – И мне бы хотелось, чтобы каждый человек помнил, какой ценой оплачено каждое наше мирное утро. Телефильм «МАМА» – еще одно напоминание об этом. Это история обычной женщины, которая попала в тяжелые военные обстоятельства. В ее спокойную и размеренную жизнь, которой живут миллионы людей, врывается это страшное понятие – война. Какие она примет для себя решения, чтобы спасти своего ребенка, – зрители увидят в эфире.

Исполнительница главной роли, Олеся Жураковская, отмечает, что быть частью такой истории – честь для нее:

Каждый год на день рождения я загадываю одно желание – прошу у Бога, чтобы наступил мир, чтобы перестали умирать наши лучшие люди. Это моя личная боль, мне хочется ее рассказать зрителю. Я сразу почувствовала, как роль Нины Петровны во мне откликнулась. Это огромная ответственность и большая честь. У главной героини, Мамы, стоит обязательно поучиться стойкости, смелости и бесконечной любви.

Производство:  «ОСНОВА ФИЛЬМ Продакшн». Продюсеры: Татьяна Куц, Виктория Горенштейн. Автор идеи и креативный продюсер:  Валентина Руденко. Авторы сценария: Валентина Руденко, Тарас Ткаченко, Николай Рыбалка. Режиссер-постановщик:  Тарас Ткаченко. Оператор-постановщик: Дмитрий Киптилый.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др.

Напомним,

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