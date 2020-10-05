Канал СТБ готовит фильм-драму "МАМА", события которого разворачиваются на оккупированном Донбассе
Телеканал СТБ и компания "Основа Фильм Продакшн" приступили к съемкам 4-серийной драмы "МАМА". Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на 2021 год.
К сожалению, мы живем во время войны, и поэтому страна находится в двух реальностях. Там, на востоке страны, нас защищают наши лучшие парни, наши герои. По нам стреляют патронами и искаженной информацией. Острота ощущения войны, которая была характерна нам в 2014 – 2015 годах, сегодня притупилась, мы научились жить с этой войной. Но тысячи мам потеряли своих детей, тысячи – ждут или ищут их. Когда ты живешь на мирной территории, своей жизнью, может казаться, что война тебя не касается, что она где-то далеко. Нет, она касается каждого, – рассказывает автор идеи и креативный продюсер Валентина Руденко. – И мне бы хотелось, чтобы каждый человек помнил, какой ценой оплачено каждое наше мирное утро. Телефильм «МАМА» – еще одно напоминание об этом. Это история обычной женщины, которая попала в тяжелые военные обстоятельства. В ее спокойную и размеренную жизнь, которой живут миллионы людей, врывается это страшное понятие – война. Какие она примет для себя решения, чтобы спасти своего ребенка, – зрители увидят в эфире.
Исполнительница главной роли, Олеся Жураковская, отмечает, что быть частью такой истории – честь для нее:
Каждый год на день рождения я загадываю одно желание – прошу у Бога, чтобы наступил мир, чтобы перестали умирать наши лучшие люди. Это моя личная боль, мне хочется ее рассказать зрителю. Я сразу почувствовала, как роль Нины Петровны во мне откликнулась. Это огромная ответственность и большая честь. У главной героини, Мамы, стоит обязательно поучиться стойкости, смелости и бесконечной любви.
Производство: «ОСНОВА ФИЛЬМ Продакшн». Продюсеры: Татьяна Куц, Виктория Горенштейн. Автор идеи и креативный продюсер: Валентина Руденко. Авторы сценария: Валентина Руденко, Тарас Ткаченко, Николай Рыбалка. Режиссер-постановщик: Тарас Ткаченко. Оператор-постановщик: Дмитрий Киптилый.
В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др.
Напомним,