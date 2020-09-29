Первая любовь: канал СТБ и Star Media готовят новую мелодраму

Кинокомпания Star Media завершила съемки 4-серийного телефильма c рабочим названием "Первая любовь". Премьера состоится на телеканале СТБ в этом году.

В одну реку дважды не войдешь – эту народную мудрость с детства слышал каждый человек. Наверняка, ее знали Ирина Петрова и Олег Доманский – главные герои 4-серийной мелодрамы с рабочим названием «Первая любовь». Но, несмотря на это, эти, уже взрослые и состоявшиеся люди, вопреки здравому смыслу совершают глупые ошибки. В итоге для них все могло бы закончиться довольно печально, если бы не подоспела помощь, как говорится, откуда не ждали...

В этом сериале мы исследуем жизненные ситуации, в которых может оказаться каждый, – объясняет режиссер Владимир Янощук. – Порой обстоятельства бывают сильнее нас и, оказывается, что то, чего мы так сильно хотели, вовсе не является нашей целью.

Ирина Петрова (Валерия Шкирандо) занимается бизнесом – содержит бутик в торговом центре. В один прекрасный день совершенно неожиданно ее просят освободить занимаемую территорию. Она идет разбираться к директору ТРЦ и обнаруживает перед собой Олега Доманского (Виталий Кудрявцев), с которым у нее был серьезный роман в юные годы. Вместо того чтобы решать насущные проблемы, экс-влюбленные дают второй шанс своим отношениям и начинают с новой силой разжигать огонь некогда угасших чувств.

Ирина только кажется легкой, а на самом деле она бережет то, что у нее есть на данный момент. Работа, мама и сын – три основных кита, на которых держится ее жизнь, – рассказывает исполнительница главной роли актриса Валерия Шкирандо. – Она – чистая, верная, стремящаяся к светлым идеалам. Ира, как и любая женщина, хочет, чтобы ее любили и оберегали – это причина ее поступков.

Ирине для этих целей Олег кажется вполне подходящим вариантом, тем более, он отвечает ей взаимностью. Все бы ничего, но такое развитие событий не нравится жене Олега Диане (Ирина Веренич-Островская) и ее отцу – крутому бизнесмену Торопову (Александр Крыжановский), которому принадлежит ТРЦ, где работают влюбленные. Конечно же, расправа была скорой – бизнес Ирины и карьера Олега летят в тартарары, а в их семьях начинается неимоверный хаос…

Нельзя уверенно сказать, что кто-то из героев этой мелодрамы однозначно хороший или плохой. Все они как один стремятся к счастью, – размышляет Виталий Кудрявцев. – История настолько не тривиальная и в то же время узнаваемая, что многие зрители ее запросто смогут примерить на себя. Нечто подобное мы видим сплошь и рядом среди наших близких, знакомых и друзей. В разных ситуациях люди, бывает, проявляются совершенно с неожиданной стороны – с темной или светлой. И в этом, мне кажется, кроется немалая доля будущего успеха телефильма.

Закончится ли сказкой эта жизненная, даже приземленная история, и какие повороты уготованы судьбой героям мелодрамы «Первая любовь», можно будет узнать, посмотрев сериал на канале СТБ.

Режиссер-постановщик Владимир Янощук; оператор-постановщик Владимир Иванов; художник-постановщик Александр Гринько; композитор Никита Янощук; продюсер Артем Долежаль.

В ролях: Валерия Шкирандо (Ирина Петрова), Боцманова Даша (Ирина в детстве), Виталий Кудрявцев (Олег Доманский), Даня Каменский (Олег в детстве), Дмитрий Сарансков (тренер Степан), Ирина Мельник (Майя, мама Олега), Ирина Мак (Татьяна, мама Ирины), Константин Воробьев (частный детектив Ивлеев), Александр Крыжановский (Торопов), Ирина Веренич-Островская (Диана), Даня Шевченко (Миша, сын Ирины), Полина Носыхина (Юля, дочка Олега), Роман Дербин (Ломоносова), Александр Катунин (преподаватель).

Напомним,