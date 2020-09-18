Не хочу тебя терять: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы

18 сентября 2020 15:30 Юлия Крутиева
Не хочу тебя терять: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы
Не хочу тебя терять: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы
Film.ua

Компания FILM.UA Group и канал Украина приступили к съемкам нового четырехсерийного фильма "Не хочу тебя терять".

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Солнечным сентябрьским днем разбилась тарелка мелодрамы «Не хочу тебя терять». У столичного бизнес-центра «Gulliver» собралась съемочная группа – здесь, в одном из элегантных офисов, прозвучали знаковые слова: «Камера! Мотор!»

Затем, по традиции, режиссер ленты Оксана Тараненко разбила тарелку, подбодрив команду теплыми напутственными словами. Также режиссер рассказала о своем новом проекте:

Наше кино – о судьбах современных женщин, о том, как меняются в обществе стереотипы относительно их роли. Главная героиня Соня будет совмещать карьеру и личную жизнь, ошибаться, искать свою дорогу в жизни и любовь. Ей будет непросто, но благодаря любви она победит все напасти. Добавлю, что наша история – светлая и лиричная, с красивыми романтическими сценами.

Не хочу тебя терять: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы / Film.ua

Фильм расскажет жизненную и душещипательную историю любви – Соня с детства влюблена в своего одноклассника Андрея. Но он предпочел ей другую – красавицу Таню. Спустя семь лет судьба снова сталкивает Андрея и Соню. Она, как и мечтала в юности, стала отличным хирургом, а Андрей – успешным архитектором. Только любви настоящей не случилось ни у нее, ни у него. Кажется, что надо сделать только один шаг навстречу друг другу и первая любовь вспыхнет с новой силой. Но на их пути снова становится Таня, теперь жена богатого бизнесмена: она задумала втянуть Андрея в жестокую и опасную игру…

Не хочу тебя терять: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы / Film.ua

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В первый съемочный день на площадке можно было увидеть известных мужчин – популярных актеров Дмитрия Белякина, Алексея Яровенко и Александра Форманчука, которые были заняты в первых сценах. 

Также в картине сыграют: Елизавета Майская, Ирина Ткаченко, Алиса Гурьева, Алексей Нагрудный, Сергей Коршиков, Павел Текучев и другие.

Режиссер-постановщик – Оксана Тараненко. Оператор-постановщик – Сергей Соколовский. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Виктор Мирский, Ирина Черняк, Елена Малкова, Кирилл Горобец, Татьяна Носенко.

Не хочу тебя терять: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы / Film.ua

Напомним,

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