Юрчишины: ICTV начал съемки 2 сезона комедийного сериала

Стартовали съемки 2 сезона комедийного сериала «Юрчишины» с Георгием Делиевым в главной роли.

Первый сезон ленты неоднократно врывался в ТОП-программ дня и завоевал большую популярность. Производством нового сезона сериала «Юрчишины» занялась компания IQ Production.

«Юрчишины» - динамичная народная комедия о непростых отношениях бывшего зека по кличке Ник-Ник (Георгий Делиев) со своей семьей, о его приключениях с верным товарищем Гирей, а также о полицейских авантюрах его сына Игоря. Вернувшись из тюрьмы, глава семейства с ужасом узнает, что его сын Игорь живет совершенно «не по понятиям». Сын стал патрульным. Дочь Ник-Ника Елена никак не может найти свое место в жизни, а внук Тарас постоянно впутывает дедушку в свои проблемы. Уживаться под одной крышей родственникам не просто. Во втором сезоне, кроме знакомых персонажей, появятся еще и новые герои. Неожиданно для всех из Италии вернется бывшая жена Ник-Ника, которая уверена, что она как никто знает жизнь и обязана, во что бы то ни было, сделать жизнь Юрчишиных лучше.

Режиссером-постановщиком нового сезона стал Олег Зборовский, шоуранер масштабного проекта ICTV «Казаки. Абсолютно лживая история», премьера которого ожидается на канале в скором времени.

«Юрчишины» – это история о семье, которая несмотря на все невзгоды ставит семейные ценности на первое место. Сериал не только имеет оригинальный сюжет и актуальные шутки для современности, но и крутую идею о крепких родственных узах, поэтому и стоит внимания зрителей. Во втором сезоне будет не меньше юмора, появятся новые члены семьи и еще больше актеров. Мы подготовили камео для зрителей – в главных ролях они увидят известных украинских актеров в очень необычных образах,

– интригует режиссер ленты.

Также к новому сезону обновили декорации, в частности «сделали ремонт» в квартире Юрчишиных. Однако большинство сцен планируют отснять не в павильонах, а на выездных локациях.

Семью Юрчишиных зрители увидят в исполнении знакомых актеров: Георгий Делиев, Владимир Канивец, Валентина Вовченко, Святослав Жмурко. Имена новых исполнителей пока не раскрывают.

Оператор-постановщик - Николай Илюшин. Художник-постановщик - Ася Бежеряну. Сценаристы - Алексей Васильев, Павел Евчук, Юрий Русин, Григорий Рыцкий, Дмитрий Залоец, Владимир Евчук

Редакторы - Елена Мишагли, Ольга Хавжу. Генеральные продюсеры - Оксана Иванюк, Сергей Атрощенко, Виктор Медведский. Креативный продюсер - Ярослава Евтушенко. Продюсеры ICTV - Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

Премьера на телеканале ICTV запланирована на следующий год.

Напомним,