Юрчишины: ICTV начал съемки 2 сезона комедийного сериала
Стартовали съемки 2 сезона комедийного сериала «Юрчишины» с Георгием Делиевым в главной роли.
«Юрчишины» - динамичная народная комедия о непростых отношениях бывшего зека по кличке Ник-Ник (Георгий Делиев) со своей семьей, о его приключениях с верным товарищем Гирей, а также о полицейских авантюрах его сына Игоря. Вернувшись из тюрьмы, глава семейства с ужасом узнает, что его сын Игорь живет совершенно «не по понятиям». Сын стал патрульным. Дочь Ник-Ника Елена никак не может найти свое место в жизни, а внук Тарас постоянно впутывает дедушку в свои проблемы. Уживаться под одной крышей родственникам не просто. Во втором сезоне, кроме знакомых персонажей, появятся еще и новые герои. Неожиданно для всех из Италии вернется бывшая жена Ник-Ника, которая уверена, что она как никто знает жизнь и обязана, во что бы то ни было, сделать жизнь Юрчишиных лучше.
Режиссером-постановщиком нового сезона стал Олег Зборовский, шоуранер масштабного проекта ICTV «Казаки. Абсолютно лживая история», премьера которого ожидается на канале в скором времени.
«Юрчишины» – это история о семье, которая несмотря на все невзгоды ставит семейные ценности на первое место. Сериал не только имеет оригинальный сюжет и актуальные шутки для современности, но и крутую идею о крепких родственных узах, поэтому и стоит внимания зрителей. Во втором сезоне будет не меньше юмора, появятся новые члены семьи и еще больше актеров. Мы подготовили камео для зрителей – в главных ролях они увидят известных украинских актеров в очень необычных образах,– интригует режиссер ленты.
Также к новому сезону обновили декорации, в частности «сделали ремонт» в квартире Юрчишиных. Однако большинство сцен планируют отснять не в павильонах, а на выездных локациях.
Оператор-постановщик - Николай Илюшин. Художник-постановщик - Ася Бежеряну. Сценаристы - Алексей Васильев, Павел Евчук, Юрий Русин, Григорий Рыцкий, Дмитрий Залоец, Владимир Евчук
Редакторы - Елена Мишагли, Ольга Хавжу. Генеральные продюсеры - Оксана Иванюк, Сергей Атрощенко, Виктор Медведский. Креативный продюсер - Ярослава Евтушенко. Продюсеры ICTV - Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.
Премьера на телеканале ICTV запланирована на следующий год.
Напомним,