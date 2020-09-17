Новый ведущий "Утра в большом городе" впервые появился в эфире ICTV

17 сентября 2020 21:20 Юлия Крутиева
Новый ведущий
Ведущий Сергей Лиховида
пресс-служба

15 сентября состоялся первый эфир "Утра в большом городе" на ICTV с новым ведущим Сергеем Лиховидой.

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Поиски соведущего для Юлии Зорий и Павла Казарина в "Утро в большом городе" на ICTV продолжались около двух месяцев.

Для Сергея роль ведущего – новый этап в его карьере, новый старт телевизионного пути. Ведь до работы на ICTV он за 8 лет сформировал себе имидж крутого шоумена, выступил соорганизатором масштабного проекта «Фабрика ведущих», а также создал три YouTube-проекта - «Батл дурних жартів», «Звездное интервью» и «Жить на все 100».

Сначала я чувствовал волнения - не столько дрожь в коленях, сколько зажатость в теле - как встать, как повернуться, в какую камеру смотреть... – поделился впечатлениями от первого эфира Лиховида. – Первые 30-40 минут были немного сложные и напряженные, а потом все становилось легче и легче. С каждой последующей минутой я получал огромное наслаждение. Я рад, что нигде не запнулся, не обмолвился и не подвел команду. Для меня это самое важное, потому что я – командный игрок. Я пытаюсь с первого эфира показать, что смогу и сделаю наше утреннее шоу только лучше. Спасибо Юле Зорий и всей команде за поддержку. Кайфую от полученных эмоций и жду завтрашнего эфира. Команда бомбическая, всех уже люблю и обожаю.

Сергей Лиховида родом из Александрии. Окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. Провел около 800 ивентов, в частности в Италии, Испании и Мексике. Женат, имеет 8-месячного сына.

Напомним,

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