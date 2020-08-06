Юлия Зорий и Алексей Резников: Свадьба еще впереди

Эксклюзив 6 августа 2020 17:41 Александр Кива
Юлия Зорий и Алексей Резников: Свадьба еще впереди
Юлия Зорий и Алексей Резников
пресс-служба

6 августа в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке - ведущая Ревизора Юлия Панкова.

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Предложение руки и сердца от вице-премьер-министра Алексея Резникова ведущая «Ранку у великому мiстi» (ICTV) Юлия Зорий получила осенью, призналась СМИ в этом на День святого Валентина, заключила брак в конце июля. А когда будет свадьба – супруги еще думают

Юля, некоторые девочки ждут этого момента с детсада – когда наденут свадебное платье. Помните, когда вы себя начали представлять невестой и какой была эта картинка в вашем воображении?

В этом смысле я, наверное, нетипичная девочка, потому что вот сейчас поймала себя на мысли, что вообще никогда не представляла своей свадьбы или свадебного платья. И с возрастом эта картинка не трансформировалась в голове. Точно знала, что хочу найти мужчину, которого буду очень любить и который будет любить меня. Но вот по поводу самого торжества не фантазировала.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №33, 2020 от 6 августа в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. 

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

Не смогли найти журнал в продаже – напишите нам об этом на электронный адрес: info@tv.ua.

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