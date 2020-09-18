Le Маршрутка: известна дата премьеры 2 сезона тревел-шоу и чем удивит телезрителей
19 октября на Новом канале стартует второй сезон "Le Маршрутки" – проекта, который разрушит стереотипы об украинском туризме и полностью перевернет восприятие нашей страны.
На другом континенте
Одним из главных отличий этого сезона станет расстояние, которое нам с командой «Le Маршрутки» удалось преодолеть, – рассказывает Леся Никитюк – Места, включенные в маршрут, не пользуются популярностью среди туристов, если о них вообще кто-нибудь знает, кроме местного населения. В маршрутке побывали и кобзари, и металлурги, и даже индейцы, которых мы нашли, и обязательно покажем в одном из выпусков.
Идеальный водитель против неидеальных дорог
За рулем транспорта, как и раньше, Богдан Богданович.
В этот раз ему пришлось мириться с вечными поломками маршрутки, своеобразными пассажирами и ужасным состоянием украинских дорог,– смеется ведущая Нового канала.
А еще Леди Ле шутит, что все большое строительство и ремонт начались именно после того, как она спела песню о ямах и показала их во всей красе.
Не одной лишь природой
Украина деликатесная
В этом сезоне мы ели такое, что китайцам с их летучими мышами и не снилось, – смеется ведущая. – Например, бойки нас угощали блюдами, которые я в жизни не пробовала. И даже не знала, что такое есть в Украине – борщ с пшеном и тушеная лобода. Шашлык из угря и суп с кислой капустой мы ели на Волыни. А еще дегустировали рокот крумпли – загадочное блюдо закарпатской кухни, о котором мы расскажем в новом сезоне.
Весело, с приколами и поломками, не без нервов и сложностей «Le Маршрутка» объездила страну, чтобы показать шоу для людей и о людях. Чтобы почувствовать и передать всю любовь Украины. А результаты путешествия смотрите с 19 октября на Новом канале!
Напомним,