Le Маршрутка: известна дата премьеры 2 сезона тревел-шоу и чем удивит телезрителей

18 сентября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Le Маршрутка: известна дата премьеры 2 сезона тревел-шоу и чем удивит телезрителей
Le Маршрутка: известна дата премьеры 2 сезона тревел-шоу и чем удивит телезрителей
пресс-служба Нового канала

19 октября на Новом канале стартует второй сезон "Le Маршрутки" – проекта, который разрушит стереотипы об украинском туризме и полностью перевернет восприятие нашей страны.

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Что нужно, чтобы открыть Украину с абсолютно новой, неожиданной стороны? Преодолеть 15 тысяч километров, набраться мужества и терпения, пережить многочисленные поломки транспорта и отказ тормозов? Или, может, собрать команду из 13 единомышленников, жаждущих прочувствовать жизнь самых потаенных уголков Украины каждой клеточкой?

На другом континенте

Одним из главных отличий этого сезона станет расстояние, которое нам с командой «Le Маршрутки» удалось преодолеть, – рассказывает Леся Никитюк – Места, включенные в маршрут, не пользуются популярностью среди туристов, если о них вообще кто-нибудь знает, кроме местного населения. В маршрутке побывали и кобзари, и металлурги, и даже индейцы, которых мы нашли, и обязательно покажем в одном из выпусков.

Le Маршрутка 2 сезон / пресс-служба Нового канала

Идеальный водитель против неидеальных дорог

За рулем транспорта, как и раньше, Богдан Богданович.

В этот раз ему пришлось мириться с вечными поломками маршрутки, своеобразными пассажирами и ужасным состоянием украинских дорог,
– смеется ведущая Нового канала.

Le Маршрутка 2 сезон водитель Богдан Богданович / пресс-служба Нового канала

А еще Леди Ле шутит, что все большое строительство и ремонт начались именно после того, как она спела песню о ямах и показала их во всей красе.

Не одной лишь природой

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Но еще и промышленным, и индустриальным туризмом. В новом сезоне Леся Никитюк покажет и расскажет о направлениях, которые особенно понравятся экстремалам и любителям поездок в Чернобыль. Ведущая спустится в шахту, исследует карьеры и металлургические заводы.

Le Маршрутка 2 сезон / пресс-служба Нового канала

Украина деликатесная

В этом сезоне мы ели такое, что китайцам с их летучими мышами и не снилось, – смеется ведущая. – Например, бойки нас угощали блюдами, которые я в жизни не пробовала. И даже не знала, что такое есть в Украине – борщ с пшеном и тушеная лобода. Шашлык из угря и суп с кислой капустой мы ели на Волыни. А еще дегустировали рокот крумпли – загадочное блюдо закарпатской кухни, о котором мы расскажем в новом сезоне.

Весело, с приколами и поломками, не без нервов и сложностей «Le Маршрутка» объездила страну, чтобы показать шоу для людей и о людях. Чтобы почувствовать и передать всю любовь Украины. А результаты путешествия смотрите с 19 октября на Новом канале!

Напомним, 

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