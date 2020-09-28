Канал Украина работает над новым фильмом "Непрекрасная леди"
Канал Украина и компания Filmstream работают над 4-серийной картиной "Непрекрасная леди" с актрисой Клавдией Дрозд в главной роли.
Повзрослевшая девушка готовит план мести. И после первой попытки, которая оканчивается провалом, она понимает – победить дракона можно только хитростью. Для этого Анфисе предстоит стать другим человеком и сделать все возможное, чтобы самой не оказаться жертвой и не влюбиться во врага.
Моя Анфиса – детдомовская девчонка, которая очень хочет, чтобы справедливость восторжествовала. Она идет к этому всю историю. Меняется и визуально, и душевно. Из этой картины для себя зритель вынесет то, что ничего не стоит бояться, нужно поступать, как чувствуешь, говорить, что думаешь, тогда будешь жить счастливо,– отмечает Клавдия Дрозд, которая на съемках «Непрекрасной леди» примерила на себя несколько очень ярких, совершенно разных образов.
Партнерами Клавдии на съемочной площадке стали популярные артисты Александр Кобзарь, Артем Алексеев, Анастасия Бунина, Тамара Антропова, Артур Логай, Марго Крупина-Биньковская.
Фильм «Непрекрасная леди» рассказывает очень сложную, на первый взгляд, историю мести, коварства, предательства, – говорит режиссер-постановщик проекта Алексей Гусев. – Человек, которому по сути искалечили всю жизнь, возвращает себе то, что ему принадлежит. Не в материальном смысле, а, в первую очередь, в моральном плане. Благодаря тому, что за маленькой девочкой стоит правда и очень благородные желания, она оказывается сильнее целой империи уверенного в себе бизнесмена. И зло, хоть оно и прикрыто огромными сумами денег и связями, будет наказано.
Оператор-постановщик фильма – Анатолий Сахно. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко. Производством по заказу канала «Украина» занимается компания Filmstream. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.
Напомним,