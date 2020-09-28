Канал Украина работает над новым фильмом "Непрекрасная леди"

Канал Украина и компания Filmstream работают над 4-серийной картиной "Непрекрасная леди" с актрисой Клавдией Дрозд в главной роли.

Сюжет сериала "Непрекрасная леди": восемь лет тому родители Анфисы исчезли при странных обстоятельствах. Тела так и не нашли. Но Анфиса с детства была уверена: родители не могли пропасть, их убили. С возрастом она находила тому все больше подтверждений. И она догадывается, кому было выгодно отправить ее в детский дом, а самому разбогатеть за счет смерти ее родителей. Поэтому после выпуска из интерната в планы Анфисы не входит учеба и работа.

Повзрослевшая девушка готовит план мести. И после первой попытки, которая оканчивается провалом, она понимает – победить дракона можно только хитростью. Для этого Анфисе предстоит стать другим человеком и сделать все возможное, чтобы самой не оказаться жертвой и не влюбиться во врага.

Непрекрасная леди - новый сериал канала Украина / пресс-служба канала Украина

Исполнительница роли Анфисы, актриса Клавдия Дрозд отмечает: ее героиня – сильная личность, которая не остановится перед трудностями. Она сделает все, чтобы наказать виновных и восстановить справедливость.

Моя Анфиса – детдомовская девчонка, которая очень хочет, чтобы справедливость восторжествовала. Она идет к этому всю историю. Меняется и визуально, и душевно. Из этой картины для себя зритель вынесет то, что ничего не стоит бояться, нужно поступать, как чувствуешь, говорить, что думаешь, тогда будешь жить счастливо,

– отмечает Клавдия Дрозд, которая на съемках «Непрекрасной леди» примерила на себя несколько очень ярких, совершенно разных образов.

Непрекрасная леди - новый сериал канала Украина / пресс-служба канала Украина

Партнерами Клавдии на съемочной площадке стали популярные артисты Александр Кобзарь, Артем Алексеев, Анастасия Бунина, Тамара Антропова, Артур Логай, Марго Крупина-Биньковская.

Фильм «Непрекрасная леди» рассказывает очень сложную, на первый взгляд, историю мести, коварства, предательства, – говорит режиссер-постановщик проекта Алексей Гусев. – Человек, которому по сути искалечили всю жизнь, возвращает себе то, что ему принадлежит. Не в материальном смысле, а, в первую очередь, в моральном плане. Благодаря тому, что за маленькой девочкой стоит правда и очень благородные желания, она оказывается сильнее целой империи уверенного в себе бизнесмена. И зло, хоть оно и прикрыто огромными сумами денег и связями, будет наказано.

Непрекрасная леди - новый сериал канала Украина / пресс-служба канала Украина

Оператор-постановщик фильма – Анатолий Сахно. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко. Производством по заказу канала «Украина» занимается компания Filmstream. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним,