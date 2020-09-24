Канал Украина работает над новым фильмом "Семейный портрет"

24 сентября 2020 15:20 Юлия Крутиева
Канал Украина работает над новым фильмом
Канал Украина работает над новым фильмом "Семейный портрет"
пресс-служба канала Украина

Телеканал «Украина» и компания Filmstream готовят для зрителей новую 4-серийную картину «Семейный портрет».

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Главные герои сериала «Семейный портрет», родные братья Артем и Федор Быковы, выбрали разные жизненные пути. Артем сделал карьеру в столице, став правой рукой крупного бизнесмена Степана Крылова. Федор же остался в родном городе и довольствовался тем, что имеет. Братья знали: что бы ни случилось, они могут прийти в родительский дом и здесь найти помощь и утешение. 

Однажды с отцом братьев случается несчастье. Федор просит помощи у более успешного Артема. Тот предлагает брату пойти на криминальное дело…

Роли братьев Быковых исполняют актеры Петр Рыков и Артур Логай. И если младший Федор – простой парень, работающий в автосервисе вместе со своим отцом, то старший Артем – амбициозный и целеустремленный молодой человек, который не боится строить и реализовывать свои самые смелые планы.

Мой герой Артем хорошо знает, чего хочет, у него есть свои цели. Возможно, зрителю покажется, что методы их достижения у Артема неприемлемые и не такие, – рассказывает о своем персонаже Артур Логай. – Но хочу обратить внимание, что он действительно хочет чего-то и если идет на какие-то крайности, то это только лишь потому, что у него есть внутри стержень и цель, к которой он движется.

Канал Украина работает над новым фильмом "Семейный портрет" / пресс-служба канала Украина
Актриса Анастасия Иванова сыграет девушку из богатой семьи по имени Женя, а Георгий Хостикоев – свободного художника, который не может похвастаться большим состоянием. Эти двое искренне любят друг друга, но смогут ли люди из разных миров сохранить свою семью? 

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Также в картине снимаются Юрий Гребельник, Лариса Руснак, Александр Крыжановский и другие актеры.

Режиссер-постановщик – Николай Михайлов. Оператор-постановщик – Анатолий Сахно. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается компания Filmstream. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Канал Украина работает над новым фильмом "Семейный портрет" / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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