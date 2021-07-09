Танці з зірками-2021: первым участником нового сезона стала победительница Евровидения-2016

9 июля 2021 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: первым участником нового сезона стала победительница Евровидения-2016
Танці з зірками-2021 Джамала
пресс-служба

Так, стало известно, что первой участницей нового сезона «Танцев со звездами» станет певица и молодая мама Джамала.

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Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны «Танцы со звездами». Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

Сегодня начался традиционный #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Так, стало известно, что первой участницей нового сезона «Танцев со звездами» станет певица и молодая мама Джамала. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, запустив #танціззіркамиchallenge. В видео певица в ярком костюме станцевала зажигательные движения дома, в гримерке, в машине и перед сценой. Артистка передала вызов певцу Фаготу. Примет ли он эстафету и выйдет ли на главный танцевальный паркет страны, станет известно уже скоро.

Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Этот год для меня - новый этап, полный экспериментов и испытаний. В нем столько всего, что я никогда не делала раньше! Я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят - я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело. Но у меня будет шанс научиться, вывести танцевальные скиллы на новый уровень, ведь я - участница нового сезона шоу «Танцы со звездами» на телеканале 1+1. Конечно, будут взлеты и падения. Но буду очень ждать, что вы меня поддержите во всех моих проявлениях. До встречи на Танцах, - прокомментировала Джамала свое участие в «Танцах со звездами».

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Кто из звезд сядет в судейские кресла в новом сезоне, пока держится в тайне. Напомним, недавно телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и хореограф Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет «Танцев со звездами» - зрители узнают скоро.

Напомним,

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