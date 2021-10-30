Мамахохотала: на НЛО TV стартует новый сезон шоу

Есть вещи, которые обладают свойством не надоедать: котики, дискуссии в соцсетях и юмор. Поэтому количество сезонов шоу «Мамахохотала» перевалило за десять, и уже 31 октября в 17:00 на НЛО TV стартует новый сезон!

Как водится, в новом сезоне зрителей ждут сюрпризы: например, ведущим шоу стал Евгений Янович (напомним, что до этого ведущими были Алексей и Игорь Рева). Впрочем, Женя будет не только вести проект, но и продолжит участвовать в юмористических сценках.

Мамахохотала шоу / пресс-служба канала НЛО TV

Недавно в прокат вышел наш фильм «Бурштинові копи», где Женя Янович сыграл одну из главных ролей – справедливого и отважного копа Максима. Теперь же зрители смогут оценить Женю и в качестве ведущего шоу. И обязательно написать ему в личные сообщения, насколько ему удалось. В новом сезоне продолжаем смешить, шутить о том, что беспокоит и придумывать новые способы поднять настроение. Не пропускайте, с юмором легче! – говорит директор НЛО TV Иван Букреев.

Мамахохотала шоу / пресс-служба канала НЛО TV

Руководитель студии «Мамахохотала» Иван Мелашенко обещает, что 12 сезон порадует интерактивными номерами, в которых именно зрители будут решать, как будут развиваться сюжетные линии на сцене. Сезон не обойдется без любимых образов семейной пары – Люды и Вани, а также неизменного олигарха Валерчика. Дистанционная работа (она же «удалёнка»), шантаж родителей, соседи с долговременным ремонтом, пара, которая хочет засватать друзей, и другие знакомые каждому ситуации, которые всегда вызывают улыбку и удовольствие, – будут ждать зрителей.

Мамахохотала шоу / пресс-служба канала НЛО TV

Смотрите шоу "Мамахохотала" по воскресеньям в 17:00 на НЛО TV.