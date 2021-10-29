Один за всех: отчим избил 10-летнюю падчерицу до смерти

29 октября 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: отчим избил 10-летнюю падчерицу до смерти
Один за всех: отчим избил 10-летнюю падчерицу до смерти
пресс-служба канала СТБ

В воскресенье, 31 октября, в 21:00 в эфир СТБ выйдет шокирующий 10 выпуск проекта Один за всех 17 сезон.

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На Закарпатье отчим избил свою 10-летнюю падчерицу до смерти. Почему ей никто не помог и где в этот момент была родная мать девочки ― разбираться будут ведущий Сергей Костыра и эксперты программы «Один за всех».

Историей 10 выпуска проекта «Один за всех» 17 сезон стал резонансный случай на Закарпатье, который вся страна обсуждает уже четвертую неделю. Отчим в пьяном состоянии весь вечер избивал 10-летнюю Майю, после чего спокойно пошел спать. Девочка плакала и просила о помощи, но не получила ее. От страшных побоев Майя умерла на утро.

Ребенок настолько был избит, что гроб пришлось закрытый делать. Это ужасно. Трагедия, – комментируют ситуацию соседи семьи.

Мог ли кто-то спасти девочку? И причастна ли к убийству девочки родная мать? Соседи уверены, что мама покрывает преступление своего возлюбленного:

Она не мать! Как она могла допустить, чтобы ее ребенка так жестоко избивали?! Гореть ей в аду за то, что она не защитила ребенка… Я уверена, что она тоже избивала детей. Они вдвоем виноваты и вдвоем должны за все отвечать!
 

Мать уверяет же, что сама страдала от жестокости своего мужчины, и ее могла постичь такая же участь, как и ее дочь.

Он избивал меня безбожно. Я физически не могла защитить Майю. Он просто не давал мне это сделать, – уверяет мать погибшей.

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Так кто же понесет ответственность за смерть маленькой девочки? И неужели Майя была не единственным ребенком, пострадавшим от безжалостного отчима?

В студии «Один за всех» зрители узнают причастна ли мать 10-летней Майи к зверству своего мужа. А также увидят фото доказательства пыток других детей в этой семье, которые прямо в студии предоставит бывшая свекровь матери.

Не пропустите 10 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

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