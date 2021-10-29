Один за всех: отчим избил 10-летнюю падчерицу до смерти
В воскресенье, 31 октября, в 21:00 в эфир СТБ выйдет шокирующий 10 выпуск проекта Один за всех 17 сезон.
Историей 10 выпуска проекта «Один за всех» 17 сезон стал резонансный случай на Закарпатье, который вся страна обсуждает уже четвертую неделю. Отчим в пьяном состоянии весь вечер избивал 10-летнюю Майю, после чего спокойно пошел спать. Девочка плакала и просила о помощи, но не получила ее. От страшных побоев Майя умерла на утро.
Ребенок настолько был избит, что гроб пришлось закрытый делать. Это ужасно. Трагедия, – комментируют ситуацию соседи семьи.
Мог ли кто-то спасти девочку? И причастна ли к убийству девочки родная мать? Соседи уверены, что мама покрывает преступление своего возлюбленного:
Она не мать! Как она могла допустить, чтобы ее ребенка так жестоко избивали?! Гореть ей в аду за то, что она не защитила ребенка… Я уверена, что она тоже избивала детей. Они вдвоем виноваты и вдвоем должны за все отвечать!
Мать уверяет же, что сама страдала от жестокости своего мужчины, и ее могла постичь такая же участь, как и ее дочь.
Он избивал меня безбожно. Я физически не могла защитить Майю. Он просто не давал мне это сделать, – уверяет мать погибшей.
В студии «Один за всех» зрители узнают причастна ли мать 10-летней Майи к зверству своего мужа. А также увидят фото доказательства пыток других детей в этой семье, которые прямо в студии предоставит бывшая свекровь матери.
Не пропустите 10 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!