Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

23 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)
пресс-служба

24 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: На проект обратилась Стелла Никитенко из Киева – месяц назад она узнала, что ее 15-летнюю крестницу насилует родной 27-летний брат. После такого заявления девочку забрали в реабилитационный центр, но с дня на день она вернется домой – а там живет старший брат Дима, которого полиция не взяла под стражу. Почему, и будет ли ему вынесено наказание?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 24 октября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

 

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