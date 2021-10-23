Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

24 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : На проект обратилась Стелла Никитенко из Киева – месяц назад она узнала, что ее 15-летнюю крестницу насилует родной 27-летний брат. После такого заявления девочку забрали в реабилитационный центр, но с дня на день она вернется домой – а там живет старший брат Дима, которого полиция не взяла под стражу. Почему, и будет ли ему вынесено наказание?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 24 октября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.