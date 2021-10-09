Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)

10 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : В проект обратилась 53-летняя Ольга с просьбой спасти ее внуков от безответственных мамы и отчима. 4 месяца назад ей удалось спасти 6-летнюю Полинку - девочка с рождения не слышит, не разговаривает и не ориентируется на местности. Но у родителей остался ее 3-летний внук Никитка. Стоит ли и его спасать, разберутся ведущий и эксперты в студии “Один за всех”.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.