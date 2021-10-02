Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

3 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Героиня этого выпуска, Мария Тимкалюк, уже полгода пытается вытащить единственного сына из СИЗО. 28-летнего моряка Виталика его бывшая жена обвинила в изнасиловании ее 11-летней дочери. Мама парня уверенна, что жена оклеветала Виталика, чтобы отомстить ему за развод. Кто прав в этом конфликте? И надо ли 11-летнюю девочку защищать от бывшего молодого возлюбленного мамы?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 3 октября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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