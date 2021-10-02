Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)
2 октября 2021 22:00
Юлия Туренко
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)
пресс-служба
3 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех
: Героиня этого выпуска, Мария Тимкалюк, уже полгода пытается вытащить единственного сына из СИЗО. 28-летнего моряка Виталика его бывшая жена обвинила в изнасиловании ее 11-летней дочери. Мама парня уверенна, что жена оклеветала Виталика, чтобы отомстить ему за развод. Кто прав в этом конфликте? И надо ли 11-летнюю девочку защищать от бывшего молодого возлюбленного мамы?
Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 3 октября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.