Хто зверху 11 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 30.09.2021)
25 сентября 2021 07:00
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 30.09.2021)
пресс-служба
30 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Хто зверху-11. 6 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 6 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В шестом выпуске актрисы Наталья Денисенко, Яна Глущенко и Даша Трегубова во главе с капитаном Лесей Никитюк сыграют против команды Сергея Притулы - Шефа «Адской кухни» Алекса Якутова, актера Андрея Фединчика и юмориста Егора Крутоголова.
6 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 30 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.