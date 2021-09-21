Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 4 выпуска

В 4 выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 16.09.2021 Александра Машлятина и Гарик Бирча ставили рекорды, а Катерина Кухар и Александр Стоянов не переставали удивлять своими хореографическими возможностями.

В новом выпуске развлекательного игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) в борьбу вступили: актер Гарик Бирча, юморист Иван Люленов и премьер Национальной оперы Александр Стоянов, а также бессменный капитан мужской команды Сергей Притула.

Против них сыграла команда Леси Никитюк – модель Алла Костромичева, прима-балерина Екатерина Кухар, юмористка Саша Машлятина. Интересно, кто кого в этом выпуске?

В первом раунде «Руки-ноги» участники проявляли не только свою эрудированность, но и физические возможности. Как всегда в каждой команде был тот, кто вытянул всех на вершину. В этом выпуске это были супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

Мужчины, вы все такие сильные, но в этом раунде всю ответственность на себя взял Саша Стоянов, – прокомментировал после окончания раунда Пан Судья, роль которого исполняет Александр Педан. – Он играл и стоя, и сидя, и лежа. А вот хрупкая Екатерина Кухар в одном из слов поставила три буквы. Браво!

В конкурсе «По губам» звездой стал Иван Люленов. Он отгадал по губам все слова, которые ему говорил ведущий. Более того, почти всегда с первого раза. Ну, если не учитывать одно пикантное слово.

Мужчины, спасибо, что вы 30 секунд угадывали слово «попа», но не показали его, – пошутил Педан.

В музыкальном раунде «5 слов» сложилась уникальная ситуация. Девушкам загадали песню группы Imagine Dragons «Thunder». В ее припеве все пять раз повторяется слово – название песни. И что вы думаете? Девушки рискнули, в шутку назвали эту строчку, и она оказалась правильной.

Раунд «Знай наших» был звездным часом для Александры Машлятиной. Она единственная из всей женской команды давала правильные ответы. Она одна, а попаданий 12. Талантливо!

В конкурсе «Обмен ролями» мужчины перевоплотились в пловчих-синхронисток, а девушки – в парашютистов-скайдайверов. Они копировали в студии фирменные фигуры спортсменов. Тут и рассказывать нечего. Смотреть нужно!

В раунде «Музыкальный крокодил» все было очень неожиданно и круто. Гарику Бирче удалось показать песню группы The Hardkiss за четыре секунды. Как у него это получилось? Смотрите в выпуске шоу!

«Стеклянная доска» стала вторым звездным часом Саши Машлятиной. Девушка продемонстрировала высокий уровень интеллекта.

Единственное, что могло бы спасти мужскую команду, если бы Александра наела лишних 50 килограммов и слетела с доски, – пошутил после раунда Пан Судья. – Но она и продержалась, и ответила правильно девять раз!

В финале этого выпуска участники искали младенцев в капусте. Кто быстрее нашел больше кукол и победил – можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним,