Хто зверху 11 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2021)

11 сентября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2021)
Хто зверху-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2021)
пресс-служба Нового канала

16 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Хто зверху-11. 4 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 4 выпуске шоу Хто зверху-11: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями в очередной раз столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмен ролями» и два новых форматных конкурса «Наши и не наши» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В четвертом выпуске сыграют модель Алла Костромичева, прима-балерина Екатерина Кухар, юмористка Саша Машлятина, актер Гарик Бирча, юморист Иван Люленов и премьер Национальной оперы Александр Стоянов.

4 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 16 сентября в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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