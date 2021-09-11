Хто зверху 11 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2021)
11 сентября 2021 06:00
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2021)
пресс-служба Нового канала
16 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Хто зверху-11. 4 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 4 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями в очередной раз столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмен ролями» и два новых форматных конкурса «Наши и не наши» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В четвертом выпуске сыграют модель Алла Костромичева, прима-балерина Екатерина Кухар, юмористка Саша Машлятина, актер Гарик Бирча, юморист Иван Люленов и премьер Национальной оперы Александр Стоянов.
4 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 16 сентября в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.