Адская кухня: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2021)

10 сентября 2021 21:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2021)
Адская кухня: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2021)
пресс-служба

13 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск реалити Адская кухня. 2 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите во 2 выпуске реалити Адская кухня: Второй эпизод кулинарного реалити продолжит щекотать нервы даже самых опытных поваров. Адский Шеф Алекс Якутов подготовил новые суровые испытания. Женская и мужская команды в буквальном смысле почувствуют себя пещерными людьми, а блюда им придется готовить практически голыми руками. И самым страшным испытанием для участников станет финальный ужин в телересторане «Адской кухни», который для кого-то из участников превратится в ад.

2 выпуск реалити Адская кухня смотрите 13 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски и материалы о реалити Адская кухня смотрите и читайте онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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