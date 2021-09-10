Адская кухня: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2021)
10 сентября 2021 21:10
Юлия Туренко
Адская кухня: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2021)
пресс-служба
13 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск реалити Адская кухня. 2 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите во 2 выпуске реалити Адская кухня
: Второй эпизод кулинарного реалити продолжит щекотать нервы даже самых опытных поваров. Адский Шеф Алекс Якутов подготовил новые суровые испытания. Женская и мужская команды в буквальном смысле почувствуют себя пещерными людьми, а блюда им придется готовить практически голыми руками. И самым страшным испытанием для участников станет финальный ужин в телересторане «Адской кухни», который для кого-то из участников превратится в ад.
2 выпуск реалити Адская кухня смотрите 13 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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