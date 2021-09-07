Адская кухня 1 сезон 1 выпуск: кто покинул шоу 06.09.2021
6 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 1 выпуске от 06.09.2021 – читайте на сайте TV.UA.
Надеялся, что в нем будет какое-то задание, – рассказывает Дмитрий Кенсицкий, который вылетел. – Тараканчиков и червяков я бы поел, еще бы и добавки попросил. Поэтому не поверил, что покидаю проект. Думал дойти до финала. Обидно, что пролетел, как фанера над Парижем, даже не успев ничего приготовить.
Мне стыдно, что я так медленно работала, – грустила девушка. – Не знаю, что буду делать после проекта, потому что ради него уволилась с работы.
Еще для одного участника ужин стал финальным испытанием в реалити.
Обе команды завалили ужин, – рассказывает Шеф. – Кухни пришлось закрыть и отправить участников разбираться, почему это произошло. Я попросил указать на двух виновников из каждой команды – самых слабых поваров. Их ждал выгон. Но вместо работы над ошибками в мужской команде Иван Таран подговорил всех тянуть слепой жребий. Он устроил рулетку. По случайности в номинации оказался он и Александр Громлюк – очень сильный повар. Не люблю, когда играют нечестно.
Ставки в этой рулетке сыграли против Ивана Тарана. Он покинул проект. Номинанток на выгон из красной команды – Инну Яцейко и Анну Шеремет – Адский Шеф помиловал.
Кто покинет проект в следующем эпизоде – смотрите в понедельник, 13 сентября, в 19:00 на Новом канале.