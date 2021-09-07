Адская кухня 1 сезон 1 выпуск: кто покинул шоу 06.09.2021

Адская кухня: кто покинул шоу в 1 выпуске от 06.09.2021

6 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 1 выпуске от 06.09.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Первые дни на проекте выдались для поваров «Адской кухни» (Новый канал) жаркими. Чтобы попасть в реалити, они искали билеты на огненной полосе препятствий. Счастливый пропуск гарантировал прохождение в проект. Но их хватило не всем. В надежде попасть на кухню к Адскому Шефу несколько участников подписали слепой контракт. Один из них оказался билетом домой.

Надеялся, что в нем будет какое-то задание, – рассказывает Дмитрий Кенсицкий, который вылетел. – Тараканчиков и червяков я бы поел, еще бы и добавки попросил. Поэтому не поверил, что покидаю проект. Думал дойти до финала. Обидно, что пролетел, как фанера над Парижем, даже не успев ничего приготовить.

Иванна Мальон покинула проект прямо на финальном испытании эпизода – во время ужина в телересторане «Адской кухни». Она не смогла приготовить свое коронное блюдо для Шефа, хотя у нее, в отличие от других участников, было две попытки.

Мне стыдно, что я так медленно работала, – грустила девушка. – Не знаю, что буду делать после проекта, потому что ради него уволилась с работы.

Еще для одного участника ужин стал финальным испытанием в реалити.

Обе команды завалили ужин, – рассказывает Шеф. – Кухни пришлось закрыть и отправить участников разбираться, почему это произошло. Я попросил указать на двух виновников из каждой команды – самых слабых поваров. Их ждал выгон. Но вместо работы над ошибками в мужской команде Иван Таран подговорил всех тянуть слепой жребий. Он устроил рулетку. По случайности в номинации оказался он и Александр Громлюк – очень сильный повар. Не люблю, когда играют нечестно.

Ставки в этой рулетке сыграли против Ивана Тарана. Он покинул проект. Номинанток на выгон из красной команды – Инну Яцейко и Анну Шеремет – Адский Шеф помиловал.

Кто покинет проект в следующем эпизоде – смотрите в понедельник, 13 сентября, в 19:00 на Новом канале.