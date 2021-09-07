Адская кухня 1 сезон 1 выпуск: кто покинул шоу 06.09.2021

7 сентября 2021 11:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня 1 сезон 1 выпуск: кто покинул шоу 06.09.2021
Адская кухня: кто покинул шоу в 1 выпуске от 06.09.2021
пресс-служба

6 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 1 выпуске от 06.09.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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Первые дни на проекте выдались для поваров «Адской кухни» (Новый канал) жаркими. Чтобы попасть в реалити, они искали билеты на огненной полосе препятствий. Счастливый пропуск гарантировал прохождение в проект. Но их хватило не всем. В надежде попасть на кухню к Адскому Шефу несколько участников подписали слепой контракт. Один из них оказался билетом домой.

Надеялся, что в нем будет какое-то задание, – рассказывает Дмитрий Кенсицкий, который вылетел. – Тараканчиков и червяков я бы поел, еще бы и добавки попросил. Поэтому не поверил, что покидаю проект. Думал дойти до финала. Обидно, что пролетел, как фанера над Парижем, даже не успев ничего приготовить.

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Иванна Мальон покинула проект прямо на финальном испытании эпизода – во время ужина в телересторане «Адской кухни». Она не смогла приготовить свое коронное блюдо для Шефа, хотя у нее, в отличие от других участников, было две попытки.

Мне стыдно, что я так медленно работала, – грустила девушка. – Не знаю, что буду делать после проекта, потому что ради него уволилась с работы.

Еще для одного участника ужин стал финальным испытанием в реалити.

Обе команды завалили ужин, – рассказывает Шеф. – Кухни пришлось закрыть и отправить участников разбираться, почему это произошло. Я попросил указать на двух виновников из каждой команды – самых слабых поваров. Их ждал выгон. Но вместо работы над ошибками в мужской команде Иван Таран подговорил всех тянуть слепой жребий. Он устроил рулетку. По случайности в номинации оказался он и Александр Громлюк – очень сильный повар. Не люблю, когда играют нечестно.

Ставки в этой рулетке сыграли против Ивана Тарана. Он покинул проект. Номинанток на выгон из красной команды – Инну Яцейко и Анну Шеремет – Адский Шеф помиловал.

Кто покинет проект в следующем эпизоде – смотрите в понедельник, 13 сентября, в 19:00 на Новом канале.

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