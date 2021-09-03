Звана вечеря 2 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.09.2021)

3 сентября 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звана вечеря 2 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.09.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.09.2021)
кадр из программы

4 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу Звана вечеря-2. 9 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 9 выпуске шоу Звана вечеря-2: В каждом выпуске за столом встретятся четыре ярких участники из кардинально разными представлениями об идеальной ужин. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйскую радушие, а также оценивать угощение и гостеприимство соперников, чтобы наконец определить победителя. Он получит денежный приз в размере 30 000 гривен.

9 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 4 сентября в 16:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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