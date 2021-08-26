Звана вечеря 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

26 августа 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звана вечеря 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
кадр из программы

28 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу Звана вечеря-2. 8 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 8 выпуске шоу Звана вечеря-2: В сегодняшнем выпуске кулинарного шоу «Звана вечеря» удивлять гостеприимством и коронными блюдами будут: 40-летний Виталий Ващук. У мужчины есть собственный шоурум женской одежды. Сам себя называет главным холостяком Киева. Говорит, что за неделю бывает на 5-6 свиданиях, поэтому питается зачастую в ресторанах. Ещё одна героиня – участница 11 сезона реалити «Холостяк», космическая художница Оля Сидоренко. Девушка осталась непонятой в романтическом проекте и оставила после себя загадочный шлейф. Возможно, в шоу «Звана вечеря» она раскроет все свои карты? Третий герой выпуска – народный любимец, участник шоу «МастерШеф» Анатолий Цуперяк. Он запомнился зрителям проекта как правдоруб. Мужчина все так же любит пошутить, поесть, и ни на что не променяет закарпатскую родную кухню. Четвёртая героиня – фитнес-тренер Таша Егорова. Называет себя «тираном» для своих клиентов. Говорит, что очень требовательная, как в тренировках, так и в питании. Будет ли она строга к героям сегодняшней программы? Какие блюда приготовят участники? И кто же получит наивысший бал от соперников?

8 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 28 августа в 16:45 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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