Звана вечеря 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2021)

14 августа 2021 01:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звана вечеря 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2021)
пресс-служба

14 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Звана вечеря-2. 6 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске шоу Звана вечеря-2: В сегодняшнем выпуске любимого семейного шоу примут участие: участница «МастерШеф», старший инспектор полиции Дарницкого района города Киева - Екатерина Демьянова, модель, прославившаяся не именем в фешн-индустрии, а скандалом в Дубай, - Яна Грабощук, актер, боксер и сердцеед - Эпифанио Лопес и самый молодой в Украине голова Новодмитровской ОТГ - Артем Кухаренко. Кто из этой четверки сумеет приготовить самый лучший ужин и впечатлить гостей приемом? Что по душе будет героям: домашние блюда, угощения латиноамериканской кухни, полезные вкусности или калорийные мясные лакомства?

6 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 14 августа в 18:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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