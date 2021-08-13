Звана вечеря 2 сезон: скандальная модель или мачо из Венесуэлы – кто победит в новом выпуске
В эту субботу, 14 августа, в 18:40 на СТБ выйдет новый выпуск шоу «Звана вечеря», в котором четверо ярких незнакомцев удивят своими коронными блюдами и гостеприимством.
Предлагаем познакомиться с четверкой героев поближе:
♦ 28-летний Артем Кухаренко, самый молодой в Украине голова Новодмитровской ОТГ. Жители села его обожают, потому что всего за два года на должности успел перекрыть крышу в сельском клубе, раде и сделать ремонт в школе. Он работает для людей, а главное знает, что народу нужно, поэтому удивлять гостей будет простой народной, сельской, но вкусной кухней.
♦ Эпифанио Лопес, актер, боксер, мачо из Венесуэлы. Сердцеед говорит, что его секрет соблазнения – не только сексуальное тело и эффектная внешность, но и коронные блюда латиноамериканской кухни, которыми на шоу горячий мачо будет покорять гостей.
♦ Екатерина Демьянова, старший инспектор полиции Дарницкого района города Киева. Знает уголовный кодекс наизусть. Катя против всех стереотипов касательно девушек. Любит рыбалку, охоту и покушать. Она также является участницей 10 сезона шоу «МастерШеф». Коронное блюдо участницы – калорийная кухня, особенно мясные блюда. Осуждает всех, кто ограничивается в еде в чем-либо.
Кто же получит наивысшее количество балов от соперников сегодня? Узнайте совсем скоро!
Смотрите шоу «Звана вечеря» каждую субботу в 18:40 на СТБ!