Звана вечеря 2 сезон: скандальная модель или мачо из Венесуэлы – кто победит в новом выпуске

В эту субботу, 14 августа, в 18:40 на СТБ выйдет новый выпуск шоу «Звана вечеря», в котором четверо ярких незнакомцев удивят своими коронными блюдами и гостеприимством.

В этот раз на победу в шоу «Звана вечеря» претендуют: народный герой – Артем Кухаренко, мачо из Венесуэлы –Эпифанио Лопес, скандальная модель – Яна Грабощук, старший инспектор полиции –Екатерина Демьянова.

Предлагаем познакомиться с четверкой героев поближе:

♦ 28-летний Артем Кухаренко, самый молодой в Украине голова Новодмитровской ОТГ. Жители села его обожают, потому что всего за два года на должности успел перекрыть крышу в сельском клубе, раде и сделать ремонт в школе. Он работает для людей, а главное знает, что народу нужно, поэтому удивлять гостей будет простой народной, сельской, но вкусной кухней.

♦ Эпифанио Лопес, актер, боксер, мачо из Венесуэлы. Сердцеед говорит, что его секрет соблазнения – не только сексуальное тело и эффектная внешность, но и коронные блюда латиноамериканской кухни, которыми на шоу горячий мачо будет покорять гостей.

♦ Модель Яна Грабощук, прославившаяся скандалом в Дубай. Она стала одной из девушек, которые фотографировались оголенными в мусульманской стране, и за это оказалась в местной тюрьме. Яна признается, что ей хотелось славы, но совсем не такой, которую получила. Девушка придерживается правильного питания и следит за своим внешним видом. Поэтому готовить собирается блюда, которые точно не повредят фигуре.

♦ Екатерина Демьянова, старший инспектор полиции Дарницкого района города Киева. Знает уголовный кодекс наизусть. Катя против всех стереотипов касательно девушек. Любит рыбалку, охоту и покушать. Она также является участницей 10 сезона шоу «МастерШеф». Коронное блюдо участницы – калорийная кухня, особенно мясные блюда. Осуждает всех, кто ограничивается в еде в чем-либо.

Кто же получит наивысшее количество балов от соперников сегодня? Узнайте совсем скоро!

Смотрите шоу «Звана вечеря» каждую субботу в 18:40 на СТБ!