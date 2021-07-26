Звана вечеря 2 сезон 4 выпуск смотреть онлайн (эфир от 27.07.2021)

26 июля 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Звана вечеря 2 сезон 4 выпуск смотреть онлайн (эфир от 27.07.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2021)
кадр из программы

27 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Звана вечеря-2. 4 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеГотовим вместе: Блюда из помидоров (эфир от 25.07.2021)
Смотрите в 4 выпуске шоу Звана вечеря-2: В этот раз угощать ужином будут: холостяк-миллионер Валентин Станишевский, который в свои 32 года имеет больше 7 бизнесов, тренер по построению отношений Дарья Баханова, скандальная блогерша, певица и инста-модель Римма Федорова и простой парень, фельдшер Александр Грицай. Кто-то из героев надеется не только получить победу в шоу, но и встретить свою вторую половинку! Не пропустите пикантную премьеру!

4 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 27 июля в 19:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ видео телешоу смотреть онлайн телешоу онлайн Звана вечеря телешоу 2021 Звана вечеря 2 сезон Звана вечеря-2

Материалы по теме

Танці з зірками-2021: звезда Женского Квартала станет участницей нового сезона
Новости

Танці з зірками-2021: звезда Женского Квартала станет участницей нового сезона
Україна має талант: стали известны имена звездного жюри шоу – неожиданный состав
Новости

Україна має талант: стали известны имена звездного жюри шоу – неожиданный состав
Магнитные бури 27 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 27 июля 2021 в Украине
Певица МакSим вышла из комы: последняя информация о состоянии артистки
Новости

Певица МакSим вышла из комы: последняя информация о состоянии артистки

Популярное на сайте

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Популярное видео

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK