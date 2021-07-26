Звана вечеря 2 сезон 4 выпуск смотреть онлайн (эфир от 27.07.2021)
26 июля 2021 23:30
Юлия Туренко
Звана вечеря-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2021)
кадр из программы
27 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Звана вечеря-2. 4 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 4 выпуске шоу Звана вечеря-2
: В этот раз угощать ужином будут: холостяк-миллионер Валентин Станишевский, который в свои 32 года имеет больше 7 бизнесов, тренер по построению отношений Дарья Баханова, скандальная блогерша, певица и инста-модель Римма Федорова и простой парень, фельдшер Александр Грицай. Кто-то из героев надеется не только получить победу в шоу, но и встретить свою вторую половинку! Не пропустите пикантную премьеру!
4 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 27 июля в 19:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.