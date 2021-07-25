Готовим вместе: Блюда из помидоров (эфир от 25.07.2021)
25 июля 2021 09:00
Готовим вместе: Блюда из помидоров (эфир от 25.07.2021)
пресс-служба
25 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Блюда из помидоров. Какие помидоры слаще: красные или желтые? Можно ли ими отравиться? Почему томаты из супермаркета – безвкусные? Ответы на эти вопросы, а также три рецепта блюд из помидоров – в новом выпуске «Готовим вместе». В меню этой программы: салат из сезонных помидоров с яйцом пашот и соево-имбирной заправкой; галета с помидорами микадо, сыром и красным луком; запеченные помидоры с тыквенным песто и моцареллой.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и 26 июля онлайн на нашем сайте TV.UA.