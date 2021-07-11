Готовим вместе: Рыба на гриле (эфир от 11.07.2021)
11 июля 2021 09:00
Готовим вместе: Рыба на гриле (эфир от 11.07.2021)
пресс-служба
11 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Рыба на гриле. Отпразднуйте День рыбака вместе с ведущими «Готовим вместе»! В новом выпуске проекта Андрей Дромов и Андрей Доманский предстанут в роли заядлых рыбаков, поделятся своими рыбацкими историями, расскажут анекдоты и приготовят потрясающие рыбные блюда на гриле. В меню этой программы: филе сома в маринаде из лимона, фенхеля и кунжутного масла с помидорным салатом; форель гриль в пряном йогуртовом маринаде; шашлык из карпа в маринаде из аджики.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 11 июля в 09:00 на Интере и 12 июля онлайн на нашем сайте TV.UA.