Готовим вместе: Рыба на гриле (эфир от 11.07.2021)

11 июля 2021 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе: Рыба на гриле (эфир от 11.07.2021)
Готовим вместе: Рыба на гриле (эфир от 11.07.2021)
пресс-служба

11 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Рыба на гриле. Отпразднуйте День рыбака вместе с ведущими «Готовим вместе»! В новом выпуске проекта Андрей Дромов и Андрей Доманский предстанут в роли заядлых рыбаков, поделятся своими рыбацкими историями, расскажут анекдоты и приготовят потрясающие рыбные блюда на гриле. В меню этой программы: филе сома в маринаде из лимона, фенхеля и кунжутного масла с помидорным салатом; форель гриль в пряном йогуртовом маринаде; шашлык из карпа в маринаде из аджики.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 11 июля в 09:00 на Интере и 12 июля онлайн на нашем сайте TV.UA.

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