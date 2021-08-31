Хто зверху 11 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)
31 августа 2021 21:40
Хто зверху-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)
пресс-служба Нового канала
2 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Хто зверху-11. 2 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Хто зверху-11: Неизменные ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями в который раз столкнутся в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы. Участники шоу появятся в костюмах Карлсонов, морских коньков и русалок, огромных динозавров и даже комнатных тапочек. А еще сыграют в любимые игры детства: "Морской бой" и "Крестики-нолики". Также зрители увидят два новых форматных конкурса "Наши и не наши" и "Найди слово". Так кто кого победит в этом сезоне?
2 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 2 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.