Хто зверху 11 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)

31 августа 2021 21:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)
Хто зверху-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)
пресс-служба Нового канала

2 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Хто зверху-11. 2 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите во 2 выпуске шоу Хто зверху-11: Неизменные ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями в который раз столкнутся в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы. Участники шоу появятся в костюмах Карлсонов, морских коньков и русалок, огромных динозавров и даже комнатных тапочек. А еще сыграют в любимые игры детства: "Морской бой" и "Крестики-нолики". Также зрители увидят два новых форматных конкурса "Наши и не наши" и "Найди слово". Так кто кого победит в этом сезоне?

2 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 2 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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