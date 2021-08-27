Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов спецвыпуска ко Дню Независимости

Эксклюзив 27 августа 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов спецвыпуска ко Дню Независимости
Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов спецвыпуска ко Дню Независимости
пресс-служба Нового канала

В праздничном спецвыпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезона от 24.08.2021 Сергей Притула потерял юбку во время украинского танца, а Леся Никитюк «взяла» высокую ноту а капелла.

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Одиннадцатый сезон игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» открыл спецвыпуск ко Дню Независимости. Особенным в нем было все: конкурсы, бонусные вопросы, музыка и графика! Туда добавили немного фольклорных мотивов, которые стильно вписались в общую концепцию.

Участниками стали титаны украинского шоу-бизнеса и спорта! В женской команде капитана Леси Никитюк сыграли JAMALA, Анна Ризатдинова и солистка группы Go_A Екатерина Павленко. А вместе с Сергеем Притулой за мужчин сражались: Влад Яма, Юрий Горбунов и Тарас Тополя.

В первом раунде участники играли в пятнашки – собирали карту Украины по принципу игры из детства. Обе команды начали нарушать правила, вынимая кубики из конструкции и перенося их туда, куда нужно. За это Пан Судья объявил «Дывоглядки» для капитанов.

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Второй раунд – на знание географии. Командам показывали фотографии достопримечательностей, и они должны были угадать, где находится украинская локация.

Третий раунд был похож на известную игру Alias. Капитаны объясняли предметы, связанные с Украиной, а участники должны были понять, что это.

В четвертом раунде в студии появились голубая и розовая кнопки, а значит, пришло время музыкального раунда. Изюминкой стала группа Man Sound, которая пела задания вживую. Команды, конечно же, им подпевали. В который раз на «Хто зверху?» Леся Никитюк продемонстрировала свой прекрасный голос вместе с участницами «Евровидения».

Спасибо большое коллективу Man Sound за то, что я наконец полюбил песню «Молода вовчиця» Олега Винника. В вашем исполнении она звучит очень красиво, – пошутил после конкурса Пан Судья, роль которого традиционно исполняет Александр Педан.

Попели? Можно и потанцевать! «Обмен ролями» был ярким и мегапатриотичным. Команды повторяли элементы украинского народного танца. Конечно, девушки исполняли мужскую партию, мужчины – женскую.

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Национальными костюмами тоже поменялись. Так, можно увидеть Джамалу и Лесю Никитюк в шароварах, а Юрия Горбунова и Сергея Притулу – в юбках. Капитан мужской команды ее, кстати, потерял во время выступления.

В шестом раунде «Знай наших» команды угадывали на скорость украинских знаменитостей. А седьмой раунд стал максимально праздничным, потому что звезды задували свечи на тортах.

В финале участники шоу искали в больших коробках с желтыми и голубыми шариками огромные серебряные цифры 30. Кто же быстрее нашел три символа «возраста» нашей страны и победил, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

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