Холостячка 2 сезон: бороться за сердце Златы Огневич будет ресторатор из Лондона
17 сентября на телеканале СТБ стартует 2 сезон романтического реалити «Холостячка». Поклонники проекта продолжают активно обсуждать первых претендентов на сердце Златы Огневич.
В Лондоне он брался за любую работу – трудился на стройке, был баристой и официантом. Пока не решили с коллегой открыть первый ресторан украинской кухни! Сейчас у Винченцо с партнером по бизнесу уже два заведения с национальной едой в Лондоне.
У мужчины есть успешный бизнес, карьера, амбиции, но нет не менее важной составляющей счастливой жизни – любви.
Я хочу свою семью и буду делать для нее все. У меня хорошее предчувствие. А вдруг Злата – моя судьба, мой человек, с которым я проживу всю жизнь? – делится участник.
Винченцо уже смог покорить Лондон, а вот удастся ли ему разжечь огонь в сердце Златы Огневич?
Не пропустите в первом выпуске реалити «Холостячка-2» 17 сентября в 19:00 на СТБ!