Холостячка 2 сезон: бороться за сердце Златы Огневич будет ресторатор из Лондона

17 сентября на телеканале СТБ стартует 2 сезон романтического реалити «Холостячка». Поклонники проекта продолжают активно обсуждать первых претендентов на сердце Златы Огневич.

Предлагаем познакомиться поближе с одним из них. Покорить Холостячку попробует ресторатор из Лондона – Винченцо Дулепа. Мужчине 31 год. Он – простой парень из Черновцов, который в родном городе работал официантом. Четыре года назад мужчина решил в корне изменить свою жизнь и переехал из Украины в Великобританию.

В Лондоне он брался за любую работу – трудился на стройке, был баристой и официантом. Пока не решили с коллегой открыть первый ресторан украинской кухни! Сейчас у Винченцо с партнером по бизнесу уже два заведения с национальной едой в Лондоне.

Холостячка 2 сезон участник Винченцо Дулепа / пресс-служба канала СТБ

У мужчины есть успешный бизнес, карьера, амбиции, но нет не менее важной составляющей счастливой жизни – любви.

Я хочу свою семью и буду делать для нее все. У меня хорошее предчувствие. А вдруг Злата – моя судьба, мой человек, с которым я проживу всю жизнь? – делится участник.

Винченцо уже смог покорить Лондон, а вот удастся ли ему разжечь огонь в сердце Златы Огневич?

Не пропустите в первом выпуске реалити «Холостячка-2» 17 сентября в 19:00 на СТБ!