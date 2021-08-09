Холостячка 2 сезон: Злата Огневич раскрыла 5 малоизвестных фактов о себе

9 августа 2021 21:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: Злата Огневич раскрыла 5 малоизвестных фактов о себе
Холостячка-2: Злата Огневич раскрыла 5 малоизвестных фактов о себе
instagram.com/zlata.ognevich

В осеннем телесезоне зрители СТБ увидят долгожданную романтическую премьеру – 2 сезон реалити «Холостячка», главной героиней которой стала певица Злата Огневич.

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В преддверии новой истории любви Злата Огневич поделилась интересными фактами о себе, о которых мало кто знает!

О спорте

Мне нравится плавание. Когда отдыхала в Таиланде, я пробовала «полет Гиббона». На тебя надевают такую конструкцию с эластичной веревкой, и ты летаешь над пропастью. Это очень интересно, просто адреналин зашкаливает. Еще мечтаю прыгнуть с парашютом.

Об умении копировать голоса

С самого детства я копировала голоса. Мужские, женские... Особенно любила повторять мужские теноровые классические голоса. Даже животных, птиц, лягушек, кур, лошадей. То есть, все, что я слышала, мне надо было разложить на молекулы и скопировать. Об этом мало кто знает. Только моя семья и друзья.

О социальных проблемах

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Сейчас такое время, что нельзя оставаться в стороне от вопросов, которые беспокоят общество: гендерное неравенство, защита женщин, социальные темы, касающиеся детей и родителей, свободы человека, право человека на свое мнение, на свою собственную жизнь. Я не могу от этого оставаться в стороне.

Об утренних привычках

Уже очень давно я себя приучила просыпаться утром и улыбаться. Это даже такое упражнение физическое: я просыпаюсь и делаю вот так. Даже когда у меня нет для этого настроения и желания. Эта искусственная улыбка запускает хорошие процессы в организме. Этому меня научил один человек, который занимается йогой и медитациями.

О свиданиях на проекте «Холостячка»

Я кроссворды точно не хочу разгадывать на свидании, это мне неинтересно. Хочу экстремальное свидание с романтическим завершением.

Не пропустите 2 сезон романического реалити «Холостячка» этой осенью на телеканале СТБ!

Напомним,

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