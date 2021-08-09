Холостячка 2 сезон: Злата Огневич раскрыла 5 малоизвестных фактов о себе
В осеннем телесезоне зрители СТБ увидят долгожданную романтическую премьеру – 2 сезон реалити «Холостячка», главной героиней которой стала певица Злата Огневич.
О спорте
Мне нравится плавание. Когда отдыхала в Таиланде, я пробовала «полет Гиббона». На тебя надевают такую конструкцию с эластичной веревкой, и ты летаешь над пропастью. Это очень интересно, просто адреналин зашкаливает. Еще мечтаю прыгнуть с парашютом.
Об умении копировать голоса
С самого детства я копировала голоса. Мужские, женские... Особенно любила повторять мужские теноровые классические голоса. Даже животных, птиц, лягушек, кур, лошадей. То есть, все, что я слышала, мне надо было разложить на молекулы и скопировать. Об этом мало кто знает. Только моя семья и друзья.
О социальных проблемах
Об утренних привычках
Уже очень давно я себя приучила просыпаться утром и улыбаться. Это даже такое упражнение физическое: я просыпаюсь и делаю вот так. Даже когда у меня нет для этого настроения и желания. Эта искусственная улыбка запускает хорошие процессы в организме. Этому меня научил один человек, который занимается йогой и медитациями.
О свиданиях на проекте «Холостячка»
Я кроссворды точно не хочу разгадывать на свидании, это мне неинтересно. Хочу экстремальное свидание с романтическим завершением.
Не пропустите 2 сезон романического реалити «Холостячка» этой осенью на телеканале СТБ!
Напомним,