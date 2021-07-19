Злата Огневич исполнила новый саундтрек к спортивной драме "Пульс" – видеоклип

Творческая команда фильма «Пульс» презентовала новую музыкальную тему к фильму – композицию «Той день». Исполнительницей стала Злата Огневич, аранжировщиком – Евгений Филатов (The Maneken).

22 июля начинаются кинотеатральные показы долгожданной спортивной драмы «Пульс» (производства Kinorob, которая входит в состав FILM.UA Group). Сегодня, за несколько дней до старта кинотеатрального проката фильма, вышел новый саундтрек вместе с клипом. Эта композиция называется «Той день», где вокалисткой выступила популярная певица Злата Огневич , а аранжировку осуществил известный музыкант и композитор Евгений Филатов (The Maneken), который также является композитором «Пульса». Этот саундтрек - кавер на одноименный хит группы «Океан Эльзы», написанный в конце 90-х их фронтменом Святославом Вакарчуком.

Продюсер фильма Егор Олесов рассказывает о том, как появилась эта композиция:

Накануне старта показов «Пульса» хотелось дополнительно напомнить зрителю о фильме. Именно поэтому и возникла идея записать и выпустить песню, которая бы пересекалась с идеями нашего вдохновляющего фильма. Я обратился к Святославу Вакарчуку, с которым мы неоднократно работали над музыкальными темами к фильмам. Мы вместе взялись просматривать репертуар группы «Океан Эльзы», и именно трек «Той день» показался нам наиболее подходящим к фильму. Однако этот хит хотелось записать в другой аранжировке и с женским вокалом, ведь главной героиней фильма является женщина. В реализации этого замысла нам помогла прекрасная певица Злата Огневич и хорошо знакомый с фильмом композитор Евгений Филатов.

Продюсер фильма Егор Олесов показал мне, что существует мировая практика промо художественных фильмов в виде вот таких монтажных клипов и нарезок из разных фрагментов фильма, а также переосмысление современного хита. Мне понравилась эта идея и я порекомендовал обратиться к Злате Огневич, как к профессионалу и обладательнице сильного тембра. Мы договорились, что хотим получить мощную музыкальную конструкцию. Во время переосмысления песни «Океана Эльзы» я руководствовался тем, что добавил в композицию звуки пульсации, которые использовал в фильме и при написании оригинального саундтрека. Они объединяют всю историю. А смысл песни, на мой и на взгляд продюсера фильма, очень хорошо раскрывает суть ленты, – раскрывает детали работы над песней композитор Евгений Филатов.

В детстве я мечтала попасть в кино. И когда мне предложили спеть саундтрек к украинскому фильму «Пульс», я невероятно обрадовалась. Для меня это большая честь работать с такой талантливой, креативной командой и конечно было приятно спеть песню группы «Океан Эльзы» - легендарной группы, которую я обожаю с детства. Для меня глубокое значение имеет эта песня, и она сейчас приобрела для меня другие, дополнительные смыслы в рамках фильма «Пульс», – делится впечатлениями от выполнения саундтрека «Той день» украинская певица и композитор Злата Огневич.

Напомним, что первым официальным саундтреком художественного фильма «Пульс» стала композиция в исполнении популярной украинской реп исполнительницы alyona alyona под названием «GO»!

Подчеркиваем, что старт широкого национального кинопроката спортивной биографической драмы «Пульс» запланирован на 22 июля 2021 года.

Официальный трейлер фильма можно посмотреть здесь.

Дистрибуцией фильма на территории Украины занимаются компании Киномания и FILM.UA Distribution, которая также отвечает за международные продажи.

ПУЛЬС / PULSE

Премьера в Украине: 22 июля 2021 года

Жанр: спортивная драма

Производство: KINOROB («Битва за Севастополь», «Сторожевая Застава», «Захар Беркут», «Цена Правды»)

Дистрибьютор: Киномания и FILM.UA Distribution

Режиссер: Сергей Чеботаренко

Продюсер: Егор Олесов

Оператор: Юрий Король

Авторы сценария: Ярослав Войцешек, Максим Черныш

Художник-постановщик: Мария Островская

Композитор: Евгений Филатов

Художник по костюмам: Руслан Хвастов

Художник по гриму: Алла Леонова

В ролях: Наталия Бабенко (Оксана), Станислав Боклан (тренер), Виктория Левченко (Елена, сестра Оксаны), Наталия Доля (мать), Александр Кобзарь (отец), Лилия Ребрик (тренер Ирина), Ахтем Сеитаблаев (врач), Роман Ясиновский (Дмитрий), Максим Самчик (Макс), Сергей Лузановский (Сергей), Дарья Барихашвили (Анна) и другие.

Синопсис: Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке, и у нее есть большая мечта — попасть на Олимпийские Игры. Ее спортивная карьера только начинается, но она демонстрирует хорошие результаты. Однако из-за ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь у Оксаны нет шансов не только на Олимпийские Игры, о которых она так мечтала, но и на нормальную жизнь. Тем не менее, она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует препятствий.