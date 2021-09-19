Хто зверху 11 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2021)
19 сентября 2021 07:00
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2021)
пресс-служба Нового канала
23 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Хто зверху-11. 5 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 5 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями раз столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, "обмен ролями" и два новых форматные конкурсы "Наши и не наши" и "Найди слово". Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд "Правда или ложь". В пятом выпуске сыграют хореограф Елена Шоптенко, певицы Даша Астафьева и Светлана Тарабарова, шоумен Иракли Макацария, телеведущий Даниэль Салем и холостяк Сергей Мельник.
5 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 23 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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