Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)

16 октября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)
пресс-служба

17 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Экспертам и ведущему «Один за всех» придется спасать многодетную мать из плена собственного мужа! В проект обратилась 33-летняя Дарья Мельник с просьбой найти ее сестру, 35-летнюю Валентину. 6 лет назад она ушла из дома и пропала, оставив своих троих детей. Никто из семьи не мог ее найти... Журналистам «Один за всех» во время расследования так же было сложно найти Валентину, пока на почту не пришло письмо с просьбой о помощи от женщины, которая по описанию очень похожа на сестру Дарьи.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 17 октября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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