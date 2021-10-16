Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.10.2021)

17 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Экспертам и ведущему «Один за всех» придется спасать многодетную мать из плена собственного мужа! В проект обратилась 33-летняя Дарья Мельник с просьбой найти ее сестру, 35-летнюю Валентину. 6 лет назад она ушла из дома и пропала, оставив своих троих детей. Никто из семьи не мог ее найти... Журналистам «Один за всех» во время расследования так же было сложно найти Валентину, пока на почту не пришло письмо с просьбой о помощи от женщины, которая по описанию очень похожа на сестру Дарьи.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 17 октября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.