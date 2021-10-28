Приключенческий боевик "Мортал Комбат". Турнир, решающий судьбу мира
Приключенческий боевик – прекрасный вариант фильма для просмотра вечером выходного дня. Тем более, если он проверен временем и восторженными отзывами миллионов зрителей.
Фильм вышел еще в 1995 году и стал настоящей авантюрой своего времени. Ведь тогда экранизации игр не пользовались особой популярностью и зачастую оказывались провальными проектами. Но будущий продюсер «Мортал Комбат» Лоуренс Казанофф настолько верил в свою идею, что все-таки смог убедить создателей игры и получить права на экранизацию Mortal Kombat 2. На переговоры он потратил около трех месяцев, зато результат явно превзошел ожидания.
Участие в этом сражении – священная миссия защитников Земли. Потому избранные бойцы – бывший монах Лю Кан (Робин Шу), агент спецназа Соня Блейд (Бриджитт Уилсон) и звезда Голливуда Джонни Кейдж (Линден Эшби) – должны встать на защиту миллиардов людей и спасти свой мир. Вот только дело в том, что каждый из них в этой битве преследует и собственные цели: Лю пытается отомстить колдуну Шан Цзуну за смерть брата, Соня самоотверженно охотится за убийцей Кано, а Джонни хочет завоевать уважение и доказать всем, насколько он хорош. Но турнир куда важнее врагов, жажды мести и амбиций. А значит, героям «Мортал Комбат» предстоит это осознать и не дать Земле повергнуться в вечную тьму…
Смотрите фильм «Мортал Комбат» в субботу, 30 октября, в 19:20 на канале НЛО TV. А уже в 21:15 присоединяйтесь к просмотру продолжения боевика – «Мортал Комбат 2: Истребление».