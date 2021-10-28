Приключенческий боевик "Мортал Комбат". Турнир, решающий судьбу мира

Приключенческий боевик – прекрасный вариант фильма для просмотра вечером выходного дня. Тем более, если он проверен временем и восторженными отзывами миллионов зрителей.

Потому предлагаем обратить внимание на американскую киноленту по мотивам одноименной игры «Мортал Комбат». Ее уже в эту субботу, в 19:20, покажет канал НЛО TV

Фильм вышел еще в 1995 году и стал настоящей авантюрой своего времени. Ведь тогда экранизации игр не пользовались особой популярностью и зачастую оказывались провальными проектами. Но будущий продюсер «Мортал Комбат» Лоуренс Казанофф настолько верил в свою идею, что все-таки смог убедить создателей игры и получить права на экранизацию Mortal Kombat 2. На переговоры он потратил около трех месяцев, зато результат явно превзошел ожидания.

Боевик Мортал Комбат / пресс-служба канала НЛО TV

По сюжету фильма, близится время «Смертельной битвы». Она являет собой турнир, на котором представители Земли должны бороться с темными силами Внешнего мира. В последнем правит бессмертный император-самозванец, ищущий новый мир для захвата. Но для того, чтобы он попал на Землю и смог поработить ее, императорский колдун Шан Цзун и его воины должны победить в десяти «Смертельных битвах». И поскольку предыдущие девять они уже выиграли, остался всего один решающий турнир.

Боевик Мортал Комбат / пресс-служба канала НЛО TV

Участие в этом сражении – священная миссия защитников Земли. Потому избранные бойцы – бывший монах Лю Кан (Робин Шу), агент спецназа Соня Блейд (Бриджитт Уилсон) и звезда Голливуда Джонни Кейдж (Линден Эшби) – должны встать на защиту миллиардов людей и спасти свой мир. Вот только дело в том, что каждый из них в этой битве преследует и собственные цели: Лю пытается отомстить колдуну Шан Цзуну за смерть брата, Соня самоотверженно охотится за убийцей Кано, а Джонни хочет завоевать уважение и доказать всем, насколько он хорош. Но турнир куда важнее врагов, жажды мести и амбиций. А значит, героям «Мортал Комбат» предстоит это осознать и не дать Земле повергнуться в вечную тьму…

Боевик Мортал Комбат / пресс-служба канала НЛО TV

Режиссером фильма стал британец Пол Андерсон. Интересно, что на его место в «Мортал Комбате» претендовали и другие, более именитые коллеги. В частности, ирландец Стив Бэррон, известный работой над «Черепашками-ниндзя» (1990), и американец Дуайт Х. Литтл, на счету которого уже были фильмы «Помеченный смертью» (1990) и «Беглый огонь» (1992). Кстати, Роб Коэн, в будущем режиссер «Форсажа» (2001), «Три икса» (2002) и «Мумии 3» (2008), рассматривался на эту же должность и в «Мортал Комбат». Но в итоге в этом проекте он так и не поработал.

Боевик Мортал Комбат / пресс-служба канала НЛО TV

Смотрите фильм «Мортал Комбат» в субботу, 30 октября, в 19:20 на канале НЛО TV. А уже в 21:15 присоединяйтесь к просмотру продолжения боевика – «Мортал Комбат 2: Истребление».