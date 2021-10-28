Лига Смеха 8 сезон: в первый полуфинал вернутся звезды прошлых сезонов

28 октября 2021 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Лига Смеха 8 сезон: в первый полуфинал вернутся звезды прошлых сезонов
Лига Смеха 8 сезон
Пресс-служба Квартал 95

В пятницу, 29 октября, в 20:20 на телеканале 1+1 состоится первый полуфинал юмористического проект «Лига Смеха». За право быть в финале будут бороться три команды, но только одна станет финалистом.

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Маша Ефросинина и «Моя провинция», Александр Пикалов и «Мы слышали Гагару», Сергей Бабкин и «НОС» сыграют три конкурса: полотно, театральный и импровизация.

Лига Смеха 8 сезон / Пресс-служба Квартал 95

В этот раз в СТЭМе к командам присоединятся звезды «Лиги Смеха» прошлых сезонов. «Моя провинция» сыграет с Александром Станкевичем («Одесские мансы»), «Мы слышали Гагару» сходит на свидание с Василием Байдаком («Инародный театр абсурда Воробушек»), а «НОС» дадут вторую жизнь известному номеру «Стадиона Дибровы» про Пушкина и Арину Родионовну. Так что няню снова сыграет актер «Вечернего Квартала» и участник команды «Стадион Диброва» Владимир Мартынец.

Лига Смеха 8 сезон / Пресс-служба Квартал 95

Кому удастся завоевать больше баллов, согласно новой системе голосования, увидим уже завтра в 20:20 на 1+1.

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