Кріпосна. Жадана любов: в сюжет могут вернуться уже казалось бы умершие персонажи

27 октября 2021 21:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Кріпосна. Жадана любов: в сюжет могут вернуться уже казалось бы умершие персонажи
Кріпосна. Жадана любов: Лидия Шефер
пресс-служба канала СТБ

1 ноября на телеканале СТБ состоится премьера продолжения легендарной костюмированной драмы – «Кріпосна. Жадана любов».

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Центр внимания зрителя сосредоточен на главном вопросе: жив ли Андрей Андреевич Жадан? И пока поклонники активно выдвигают свои версии продолжения сериала, актриса Ксения Мишина интригует зрителя своим появлением в роскошном наряде помещицы и жестокой купчихи. Неужели Лидия Шефер жива?

Крепостная 3 сезон: Ксения Мишина / пресс-служба канала СТБ

Любовь всей жизни Лидии – Алексей Косач. Благородный дворянин казался ей единственным идеальным мужчиной, исключением из общего правила. Ведь в сравнении с ним все остальные – подлецы. Ее ненависть к Кате была прямо пропорциональна любви к Алексею Косачу, и горе было, когда Вербицкая попала в распоряжение купчихи. Во втором сезоне костюмированной драмы «Крепостная» главная антагонистка Лидия поплатилась за все свои грехи страшной смертью. Поместье настиг большой пожар, а сама Шефер оказалась в заточении. Тогда зрители в недоумении разделились на два лагеря: одни считали смерть купчихи заслуженной, другие жалели, что больше не увидят талантливую и притягательную актрису в сюжете.

Накануне премьеры сериала «Кріпосна. Жадана любов» в сети появились снимки, на которых Ксения Мишина вновь перевоплотилась в хорошо знакомый образ помещицы. Сеть моментально взорвалась комментариями: неужели Лидия Шефер жива? Актриса танцует в паре с судьей легендарного шоу «Україна має талант» Женей Котом. Значит ли это, что, помимо участниц «Холостяка» Надин и Зайки, на балу окажутся и другие лица телеканала СТБ?

Крепостная 3 сезон: Женя Кот и Ксения Мишина / пресс-служба канала СТБ

Я что-то не помню эпизод, когда Лидия привязывала Китти у столба в конюшне и била плетью. Может, и Лидия жива? – комментируют поклонники грядущую премьеру.

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Появится ли вновь Лидия в сериале – пока загадка! Однако проект не отрицает, что в сюжет могут вернуться уже казалось бы умершие персонажи. Напомним, среди них не только Лидия Шефер, но Григорий Червинский и Алексей Косач.

Таинственный бал посетила еще одна главная актриса драмы – Наталка Денисенко. Ее героиня – сексуальная, соблазнительная, уверенная в себе актриса Нежинского театра Лариса Яхонтова. В 3 сезоне зритель увидит продолжение истории Петра и Ларисы, что стало открытым адюльтером.

Крепостная 3 сезон: Наталка Денисенко / пресс-служба канала СТБ

Уже 1 ноября в 20:15 состоится долгожданная премьера «Кріпосна. Жадана любов». Смотрите с понедельника по четверг новые серии на телеканале СТБ.

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сериалы СТБ Ксения Мишина Крепостная сериалы 2021 Крепостная 3 сезон Кріпосна. Жадана любов

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