Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе: в Сеть слили фото пары со свадьбы

30 августа 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе: в Сеть слили фото пары со свадьбы
Ксения Мишина и Александр Эллерт
социальная сеть Instagram

В середине июля 2021 года Ксения Мишина сообщила о расставании с Александром Эллертом.

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На своей странице в Инстаграм главная героиня 1 сезона реалити Холостячка Ксения Мишина тогда сообщила, что ее решение является окончательным, она выбирает себя и сына. Актриса попросила воздержаться от расспросов и лишних комментариев на эту тему.

Многие поклонники пары не поверили этой информации. Они предположили, что Ксюша и Саша просто поссорились, а возможно – это и вовсе пиар. Спустя время оказалось, что что-то из этого – правда.

Пара все-таки вместе. На днях они вместе засветились на свадьбе у актрисы Дарьи Легейды. Мишина даже поймала букет невесты. И первым поздравить любимую подбежал ни кто иной, как Эллерт. Видео в Сеть слили гости торжества.

Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе на свадьбе друзей / Коллаж Tv.ua

На своей странице в Инстаграм Ксения опубликовала лишь часть видео, где она ловит букет невесты. Комментарий под публикацией Мишиной оставил и Александр.

Хм, поговаривают, что словившим букет дается прекрасный бонус в виде "мужа". Сколько ждать, кто знает? – написала актриса.

Я знаю! – ответил Эллерт.

Ну что же, будем надеяться, что пара все-таки смогла сохранить свои чувства, и позже прокомментируют сложившуюся ситуацию.

Напомним,

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личная жизнь звезд социальные сети новости Инстаграм Ксения Мишина Холостячка Александр Эллерт

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