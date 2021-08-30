Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе: в Сеть слили фото пары со свадьбы
В середине июля 2021 года Ксения Мишина сообщила о расставании с Александром Эллертом.
Многие поклонники пары не поверили этой информации. Они предположили, что Ксюша и Саша просто поссорились, а возможно – это и вовсе пиар. Спустя время оказалось, что что-то из этого – правда.
Пара все-таки вместе. На днях они вместе засветились на свадьбе у актрисы Дарьи Легейды. Мишина даже поймала букет невесты. И первым поздравить любимую подбежал ни кто иной, как Эллерт. Видео в Сеть слили гости торжества.
На своей странице в Инстаграм Ксения опубликовала лишь часть видео, где она ловит букет невесты. Комментарий под публикацией Мишиной оставил и Александр.
Хм, поговаривают, что словившим букет дается прекрасный бонус в виде "мужа". Сколько ждать, кто знает? – написала актриса.
Я знаю! – ответил Эллерт.
Ну что же, будем надеяться, что пара все-таки смогла сохранить свои чувства, и позже прокомментируют сложившуюся ситуацию.
Напомним,