Актриса сериала "Люся Интерн" Лиза Зайцева нашла свою любовь на проекте

30 сентября в 18:00 на канале «Украина» состоится премьера комедийного сериала «Люся Интерн». Одного из интернов сыграла Лиза Зайцева. Актриса поделилась, как вышла из прошлых отношений и нашла любовь на проекте.

В сериале «Люся Интерн» Лиза Зайцева сыграла интерна Ксюшу. Актриса призналась, что в реальной жизни у нее были очень тяжелые абьюзивные отношения. И ей понадобилось время и психотерапия, чтобы пережить прошлый опыт.

Мой бывший муж нехорошо со мной обращался. Я уже давно ушла от него и сразу же обратилась к психологу, – сказала актриса Лиза Зайцева. – Я чересчур заботливый человек, поэтому растворилась в отношениях и совсем не думала о себе. А мой бывший муж этим пользовался. В моем браке было и эмоциональное насилие, и физическое.

По словам актрисы, прошлые отношения научили ее ценить себя. Сейчас в жизни звезды сериала появился прекрасный человек. Актриса уверена, все благодаря тому, что она проработала свои предыдущие отношения и очень сильно изменилась.

Выяснилось, что новую любовь Лиза Зайцева встретила на проекте «Люся Интерн». Так как ее героиня в ситкоме рыженькая, актриса отправилась в салон красить волосы, чего раньше никогда не делала. Но на это же время был записан еще один человек.

Меня красят, он заходит, и парикмахер говорит ему: «Привет! Ты развелся? Теперь завидный жених». На что он отвечает: «Нет! Я хочу побыть один». Я поворачиваюсь и соглашаюсь с ним: «Как я вас понимаю. Я тоже хочу побыть одна», – рассказала о моменте встречи актриса. – На следующий день он написал: «Поужинаем?» – «Конечно». Хотя раньше, когда речь заходила о новых отношениях, я тут же отвечала: «Нет! Никогда».

Напомним,