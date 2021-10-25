Ход коня: телеканал 2+2 снимает новый детективный сериал

Телеканал 2+2 начал съемки нового остросюжетного сериала под рабочим названием «Ход коня». В главных ролях: Павел Москаль, Анатолий Пашинин, Владимир Заяц, Алексей Череватенко, Алексей Горбунов и другие.

«Ход коня» – 24-серийный детективный сериал про в меру циничного, немного наглого, но очень сообразительного оперативника Максима Никоненко. Кажется, у него есть все: любимая работа, девушка, деньги. Его считают везунчиком и многие завидуют. Но неожиданно жизнь Никоненко рушится – его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Оказавшись в колонии, Макс прокручивает каждую секунду своего прошлого, чтобы найти ответ, кто и зачем его подставил. Но судьба готовит ему новый вираж и новую загадку – «неизвестный спаситель» приложил немало усилий, чтобы вытянуть Макса на свободу. Никоненко пытается понять, кто он и какой у него мотив.

Оказавшись в критической точке жизни, как правило, есть ограниченный выбор пути: подстроиться под условия ради своего спасения или не раздумывая идти к цели, преодолевая все преграды. Наш герой выбирает второй вариант. Мы уверены – сильный актерский состав сериала раскроет заложенную авторами многослойность наших героев, – комментирует продюсер сериала Олеся Пазенко.

Детективный сериал «Ход коня» по заказу канала 2+2 снимает SFERA FILM. Режиссер: Артем Титеев. Главный автор – Валерия Подорожнова. Продюсеры: Сергей Кизима, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Вадим Червяков, Дмитрий Сафановский.

Премьера сериала запланирована на 2022 год.