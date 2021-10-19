Швидка 4 сезон: на НЛО TV состоится премьера сериала

25 октября в 19:00 телеканал НЛО TV покажет четвертый сезон любимого ситкома зрителей – «Швидка».

Изобретательные парамедики службы экстренной медицинской помощи будут попадать в новые комичные ситуации, спасать жизни и в то же время успевать любить, дружить и помогать друг другу. Подробнее о новом сезоне сериала «Швидка» – читайте в материале.

Новый сезон "Швидкої" – одна из наиболее ожидаемых и ярких осенних премьер на НЛО TV. Мы знаем, что зрители с нетерпением ждали развития истории о приключениях парамедиков. Нам и самим было интересно узнать, что же будет дальше, потому что третий сезон закончился на клиффхэнгере. Поэтому советую не пропустить премьеру и намекну, что все будет хорошо. Но это не точно, – отмечает директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Предыдущий сезон оставил открытым острый вопрос: удастся ли Шульге (Геннадий Василенко) выжить после серьезного пулевого ранения, которое он получил во время вызова? И ответ касательно этого зрители получат уже в первой серии нового сезона. Кроме того, Рита (Анастасия Иванюк), любимая Дэна (Сергей Лефор), поедет на стажировку в Германию, а к команде парамедиков присоединится новенькая – Мелисса. Ее сыграет украинская актриса Полина Фролова, уже известная зрителям НЛО TV по роли Николь в третьем сезоне сериала «Заряженные».

Однако, какой будет судьба Мелиссы, когда Рита вернется? И как отношения на расстоянии повлияют на чувства Дэна и Риты? Это станет известно уже в новых сериях, полных качественного юмора и неожиданных поворотов событий.

Мы очень внимательно и серьезно относимся к отбору актеров. Поскольку, как известно, комедийный жанр – самый сложный. Кастинг в комедии – одна из важнейших составляющих успеха. Если на роль утвердить актера, который не может, не умеет или не хочет выглядеть смешным – дела не будет. К тому же мы работаем сразу в нескольких жанрах, и актеры должны уметь играть и трагедию, и любовь, и страсть... На роль Мелиссы мы просмотрели около сотни претенденток. Совпасть должно было очень много критериев: красивая, яркая, комедийная, молодая, пластичная, интеллектуально развитая и тому подобное. Почти все это было у Полины. Несмотря на юный возраст и небольшой опыт съемок, она не испугалась звезд "Швидкої" и проявила себя достаточно хорошо. Полина смело импровизирует, обладает актерской пластикой, умеет работать с персонажем, и несмотря на неординарную внешность, легко перевоплощается и умеет кайфовать от работы. Уверены, ее персонаж понравится нашему зрителю, – делятся режиссер-постановщик сериала Александр Богданенко и продюсер Вячеслав Дергачев.

Также в «Швидкій» зрители увидят уже хорошо знакомых героев: главного врача Спартака Сергеевича (Сергей Петько), патологоанатома Сережу (Александр Дидык), врача приемного отделения Виталину (Надежда Хильськая), неизменную тройку в составе Гены (Ярослав Герус), Жорика (Илья Прокопив) и Артема (Назарий Кошарский), психолога Любаву (Вера Мазур-Зиневич) и диспетчера Яну (Дарья Мельник).

Смотрите новый сезон ситкома «Швидка» с понедельника по четверг в 19:00 на телеканале НЛО TV.