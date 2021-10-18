Горячие копы: ICTV снимает горячий сериал про полицейских
ICTV приступил к съемкам детектива «Горячие копы». 12-серийный экшн станет новым "бадди-муви" киновселенной ICTV, и поведает о приключениях двух напарников, кардинально разных по характеру и взглядам на жизнь.
Главных персонажей играют Артемий Егоров, известный зрителям ICTV по роли в сериале «Вскрытие покажет», и Яков Кучеревский – звезда сериалов «Прятки» и «Владимирская, 15».
В детстве я смотрел только украинское кино. И ICTV был одним из главных каналов, который я включал после школы. Сначала смотрел там мультики, потом, повзрослев, – крутое кино. Возвращаясь в прошлое, я и представить не мог, что когда-нибудь буду играть главные роли на канале своего детства, – рассказывает Артемий. – Съемки «Горячих копов» только начались, а я уже ощутил на себе весь его драйв. За два сезона «Вскрытие покажет» я столько не стрелял и не бегал, сколько придется здесь за 12 серий. Не зря же сериал так называется!
Режиссером «Горячих копов» стал Олег Туранский. Продюсеры – Галина Балан-Тимкина, Максим Бернадский. Продюсеры ICTV – Инесса Соболева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.
Авторы сценария: Денис Копнин, Лилия Молодецкая, Матвей Никитин, Ирина Жигалюк, Ярослав Загреба, Марк Лимаренко, Николай Сорока, Татьяна Малахова. Редакторы канала ICTV: Елена Мишагли, Ольга Хавжу.
Съемки продлятся с октября по декабрь 2021 года.