Кріпосна. Жадана любов: Николя Дорошенко и Елена Коренева бросят вызов обществу
1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера 2021 года – «Кріпосна. Жадана любов». Истории любимых героев обретут невообразимое продолжение.
Красивая и богатая, но глубоко несчастная, Елена Коренева уже была замужем за советником киевского губернатора. Брак без любви и нежности стал невыносимым для нее, но уважение к супругу и нравственные ценности не позволяли ей мечтать о большем. Истинные чувства Елена испытала, лишь когда встретила Николя Дорошенко. Он молодой благородный чиновник из семьи помещиков, втайне ото всех влюбленный в нее.
Казалось бы, все испытания пройдены и вечные прятки позади. Ничто не способно омрачить счастье Николя и Елены... Однако в новом сезоне легендарной мелодрамы «Крепостная» пару настигнут абсолютно иные обстоятельства, нежели они могли ожидать от свободы. Как быть, если для всех вы – прелюбодеи, презревшие мораль?
Бросив вызов обществу, каждый окажется на раздорожье. И помимо себя, Николя и Елене придется бороться друг за друга. Смогут ли они выстоять и сохранить чувства?
Елена Коренева и Николай Дорошенко – в исполнении Фатимы Горбенко и Марка Дробота.
Не пропустите премьеру легендарной костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов» с 1 ноября на телеканале СТБ!