Кріпосна. Жадана любов: в легендарной мелодраме появится новый герой – князь Стефан Яблоневский
1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона легендарной костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов».
В третьем сезоне зритель также познакомится с новыми героями, которые значительно повлияют на жизни уже хорошо известных персонажей. Среди них польский князь Стефан Яблоневский, которого сыграл талантливый украинский актер Сергей Стрельников.
Мой персонаж – это человек, раздавленный смертью близкого. Он с трещиной в сердце, который расследует убийство самого дорогого. Но поскольку его подозрения падают на разных людей и он находится в постоянном поиске, так или иначе он взаимодействует со всеми основными персонажами сериала, – описывает своего героя Стрельников.
1 ноября на телеканале СТБ состоится премьера легендарной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов», в ходе которой зритель узнает, что же на самом деле пробудило в новом герое жажду справедливости. Какую роль Яблоневский сыграет в жизни главной героини Катерины Вербицкой? Неустрашимый, беспощадный, сильный и мужественный герой способен на все, в том числе и вызывать разное послевкусие от своего появления.
Напомним,