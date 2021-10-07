Кріпосна. Жадана любов: в легендарной мелодраме появится новый герой – князь Стефан Яблоневский

7 октября 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Кріпосна. Жадана любов: в легендарной мелодраме появится новый герой – князь Стефан Яблоневский
Кріпосна. Жадана любов: князь Стефан Яблоневский
пресс-служба канала СТБ

1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона легендарной костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов».

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Зрители увидят, какой поворот судьбоносных событий ждет их любимых героев: Катерину Вербицкую, Петра и Ларису Червинских, кузнеца Назара и Орысю, Натали и Николая Дорошенко. Но одним из важных вопросов по-прежнему остается судьба Жадана. Неужели в шаге от настоящего счастья Катя вновь утратит свою любовь? Жив ли Андрей?

В третьем сезоне зритель также познакомится с новыми героями, которые значительно повлияют на жизни уже хорошо известных персонажей. Среди них польский князь Стефан Яблоневский, которого сыграл талантливый украинский актер Сергей Стрельников.

Мой персонаж – это человек, раздавленный смертью близкого. Он с трещиной в сердце, который расследует убийство самого дорогого. Но поскольку его подозрения падают на разных людей и он находится в постоянном поиске, так или иначе он взаимодействует со всеми основными персонажами сериала, – описывает своего героя Стрельников.

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Зритель перенесется в запутанную паутину событий. Переплетение судеб, поступки, которых не прощают, и множество подозрений, наводящих на хорошо знакомых героев. Петр Червинский, Николя Дорошенко, Евгений Безус, – каждый из них окажется либо целью, либо верным компаньоном, чьей поддержкой заручится Стефан Яблоневский.

1 ноября на телеканале СТБ состоится премьера легендарной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов», в ходе которой зритель узнает, что же на самом деле пробудило в новом герое жажду справедливости. Какую роль Яблоневский сыграет в жизни главной героини Катерины Вербицкой? Неустрашимый, беспощадный, сильный и мужественный герой способен на все, в том числе и вызывать разное послевкусие от своего появления.

Напомним,

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сериалы СТБ анонс Крепостная сериалы 2021 Крепостная 3 сезон Кріпосна. Жадана любов

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