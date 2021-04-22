Крепостная: интересные факты из биографии актрисы Сони Присс, сыгравшей роль Кати Вербицкой

Миллионы поклонников масштабной костюмированной мелодрамы «Крепостная» замерли в ожидании продолжения грандиозного сериала!

Уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона любимой мелодрамы «Крепостная» , в которой роль Кати Вербицкой исполнит восходящая звезда кино Соня Присс. Мы собрали интересные факты об актрисе.

Соне Присс 25 лет, и это вторая главная роль актрисы. Продюсеры масштабной костюмированной мелодрамы «Крепостная» разглядели в Соне невероятный талант и потенциал и пророчат девушке большое будущее в киноиндустрии.

Крепостная 3 сезон: актриса Соня Присс

Выросла в семье педагогов

Соня Присс выросла в маленьком городке в семье педагогов, все детство занималась в театральной студии и изучала английский язык. Отец восходящей звезды кино – учитель английского языка, и привил Соне любовь к иностранному. После школы актриса поступила в институт в родном городе, хотела стать переводчиком. Но творческая натура взяла верх.

Я выросла в маленьком городе, в самой обычной семье, очень далекой от киноиндустрии. Никто из моих родных не понимал, что делать после театрального вуза – актеров так много, колоссальное количество сейчас без работы, и как вообще попасть в кино. Но сейчас они, конечно, гордятся мной, моими успехами. Вешают на стены постеры моих работ. Думаю, что скоро у них появится постер «Крепостной»! – делится Соня Присс.

Крепостная 3 сезон: актриса Соня Присс

Изучала актерское мастерство в США

Поступив на переводчика, она поняла, что ее призвание совсем иное. Девушка мечтала поступить в одно из американских учебных заведений и стать актрисой.

Я перелопатила весь интернет, подала заявку на участие в программе. Сдавала тесты, писала эссе, и на конкурсной основе выиграла грант на бесплатное обучение. Родители были в шоке! Я смогла войти в малое число ребят, которым повезло пройти экзамены и получить грант. Всё возможно! Так я стала студенткой американского колледжа. В составе учебной программы я могла брать актёрские курсы, психологию, сценарные курсы, – рассказывает актриса.

Получила главную роль на втором курсе театральной академии

Соня Присс также училась в театральной академии в Санкт-Петербурге. И уже после 1 курса она начала сниматься в кино, а год спустя получила свою первую главную роль в полнометражном фильме «Серебряные коньки».

Институт я закончила прошлым летом - и сразу начала сниматься. А перед Новым годом узнала, что мои пробы в «Крепостную» прошли успешно и меня утвердили на роль Кати Вербицкой, – делится Присс.

Крепостная 3 сезон: актрисы Соня Присс и Наталка Денисенко

Пересматривала "Крепостную" по несколько раз

Готовясь к роли Катерины Вербицкой, Соня Присс несколько раз пересматривала оба сезона драмы «Крепостная».

В первый раз я смотрела, ощущая себя обычным зрителем, а затем пересматривала, работая над своей ролью. Бывает, что одну серию смотрю пару часов – мотаю назад, думаю, выписываю всё то, что мне нужно. Иногда и по несколько раз, – рассказывает Соня.

Стала лучшей из сотен претенденток

Создатели проекта очень долго искали актрису на главную роль в «Крепостной» и пересмотрели порядка 400 претенденток из нескольких стран. Ведь в новом сезоне Катя Вербицкая предстанет перед зрителями закаленной тяжелыми испытании девушкой, с невероятной утонченностью и девичьей хрупкостью.

Мы искали исполнительницу на роль Кати, где могли, и в первоначальный список попало 400 имен. Потом мы сузили круг до 150. И когда мы увидели пробы Сони, с первых минут поняли: «Вот она, наша новая Катя!». В ней четко виден характер. Это именно та Катя, которая прошла долгий и сложный путь, – отмечает шоураннер проекта Тала Пристаецкая.

Крепостная 3 сезон: актриса Соня Присс

Премьера долгожданного третьего сезона сериала «Крепостная» состоится уже осенью на телеканале СТБ!